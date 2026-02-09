закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

План Путина по перевозкам грузов через Северный ледовитый океан с треском провалился

5
  • 9.02.2026, 11:43
  • 6,850
План Путина по перевозкам грузов через Северный ледовитый океан с треском провалился

Арктические амбиции Кремля разбились о цифры статистики.

План президента РФ Владимира Путина увеличить грузоперевозки через Арктику провалился второй год подряд. В 2025-м по Северному морскому пути (СМП) было перевезено 37,02 млн тонн грузов — на 2,3% меньше, чем годом ранее. Это следует из анализа центра «Гекон», результаты которого приводит «Коммерсант». В 2024 году по СМП было перевезено 38 млн тонн грузов. Тогда показатель продемонстрировал рост на 2 млн тонн за год. Однако, согласно подписанному в 2018 году указу президента, к 2024-му перевозки через Арктику должны были достигнуть 80 млн тонн, а к 2030-му — 200 млн.

Имеющий протяженность 5,6 тыс. км и пересекающий пять арктических морей, СПМ позволяет на 7–10 дней сократить срок плавания в Азию по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Но несмотря на скорость доставки, желающих отправлять грузы через российскую Арктику по-прежнему немного. В 2025 году основу грузопотока СМП составлял российский экспорт (60%, или 22,2 млн тонн). Доля СПГ, нефти и газоконденсата в нем была на уровне 83%. Поставки шли с проектов «Ямал СПГ», НОВАТЭКа, «Арктик СПГ-2» и Новопортовского месторождения «Газпром нефти».

При этом объемы перевозок СПГ по СМП снизились в 2025-м на 2,7% год к году. Также было зафиксировано снижение отгрузок нефти с Новопортовского месторождения. Перевозки наволочных грузов сократились более чем в 2,5 раза, до 0,41 млн тонн, а генеральных грузов, в которые включают продукцию «Норникеля», — на 2,2%, до 3,91 млн тонн.

В то же время объем перевозок нефтепродуктов увеличился на 43%, до 1,27 млн тонн, а газоконденсата — на 17%, до 1,55 млн тонн. Кроме того, в 13,5 раза, до 365 тыс. тонн, вырос грузопоток по рудоконцентрату. Но это объясняется отправкой 330 тыс. тонн железорудного концентрата из Мурманской области в Китай. В целом грузооборот портов СМП составил 32,5 млн тонн, из которых 29,1 млн тонн, или более 90% приходится на порт Сабетта.

В 2026 году объемы перевозок по СМП не превысят уровень 2025-го, поскольку источников роста по-прежнему нет, говорит глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его словам, для того чтобы полноценно использовать маршрут, пролегающий от пролива Карские ворота до Берингова пролива, России необходимо сотрудничать с другими странами и искать новые рынки сбыта как в восточном тихоокеанском направлении, так и в западном атлантическом.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина