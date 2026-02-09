Белорус спустя годы случайно узнал о дочери и нашел ее 17 9.02.2026, 11:54

Судьбоносная история, растянувшаяся на десятилетия.

Начало этой киношной истории завязалось еще в советские времена, когда парня из Бреста после окончания учебы распределили на Дальний Восток. Со временем он обзавелся там друзьями, встретил девушку. После окончания отработки парень вернулся в Брест без девушки: та отказалась уехать с ним из-за больной мамы. Лишь годы спустя он случайно узнал, что у него есть дочь, пишет БЕЛТА.

После отъезда связь между возлюбленными еще какое-то время поддерживалась перепиской, но затем прервалась.

Через многие годы мужчина случайно встретил знакомого, с которым вместе работал на Дальнем Востоке. В разговорах о прошлом брестчанин узнал, что бывшая девушка через несколько месяцев после его отъезда родила дочь. Мужчина загорелся надеждой, что это его ребенок. Подтвердить предположения было некому, поскольку бывшая возлюбленная умерла.

Дочь удалось разыскать через знакомых. Когда они созвонились, девушка рассказала, что ее мама так и не вышла замуж, кто ее отец, не говорила. На тот момент мужчина был уже пенсионером, семьи и детей не имел.

«Он предложил девушке приехать в Брест для проведения генетической экспертизы. Она преодолела тысячи километров. Люди впервые видели друг друга, но им хотелось стать родными. Мы сами с замиранием сердца ждали результатов, держали за них кулачки. Отцовство подтвердилось», — рассказала эксперт-генетик управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Клиза.

За минувший год эксперты Брестской области провели порядка 1,1 тыс. генетических экспертиз. За цифрами — раскрытые преступления, восстановленные имена пропавших без вести людей, экспертизы по установлению факта отцовства.

