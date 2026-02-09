Израиль сохраняет и наращивает позиции, несмотря на давление 1 9.02.2026, 11:59

Экономические и дипломатические позиции страны остаются прочными.

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и угроз со стороны Ирана большинство стран региона пребывают в тревоге. Однако Израиль, привычный к опасностям, демонстрирует удивительную устойчивость и продолжает развиваться, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Экономические успехи страны впечатляют. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, через несколько лет экономика страны экономики достигнет $1 трлн. На этом фоне попытки антиизраильских активистов организовать бойкот товаров выглядят особенно беспомощно.

Пока некоторые европейские правительства разрывают связи с Израилем, страны региона, наоборот, укрепляют сотрудничество. Израиль и Египет подписали крупнейший в истории газовый контракт на $35 млрд. «Левиафан» — одно из крупнейших месторождений в Восточном Средиземноморье — обеспечит Египет значительной частью энергии.

ОАЭ заключили с Израилем оборонный контракт на $2,3 млрд, а Германия расширила сделку по системе ПРО «Стрела-3», доведя ее стоимость до $8 млрд — крупнейший экспортный оборонный контракт Израиля.

На дипломатическом направлении Израиль также не теряет позиции. Ожидаются переговоры между Нетаньяху и египетским президентом Абдулом-Фаттахом ас-Сиси. Израиль открывает новые посольства — на Фиджи и в Боливии — и укрепляет отношения с дружественными государствами, включая признание Сомалиленда.

На фоне этого контрастируют европейские страны, такие как Ирландия, Испания и Норвегия, которые продолжают политическое давление и угрозы. Израиль же действует прагматично и уверенно.

Военная мощь, технологические достижения и дипломатическая активность делают Израиль одним из ключевых игроков на мировой арене. Но настоящая сила страны — в устойчивости и оптимизме ее граждан.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com