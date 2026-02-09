«Железная леди» Японии Такаити одержала историческую победу на выборах 1 9.02.2026, 12:53

Санаэ Такаити

Фото: Kyodo News/Getty Images

Коалиция под ее руководством получила рекордную поддержку избирателей.

Коалиция под руководством премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах, обеспечив себе рекордное количество мест и открыв путь для масштабных налоговых реформ и укрепления обороны на фоне давления со стороны Китая, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с Такаити получила 316 из 465 мест в нижней палате парламента — лучший результат в ее истории. Совместно с партнером по коалиции, партией «Ишин», Такаити теперь контролирует 352 мандата, что дает сверхбольшинство и позволяет преодолевать решения верхней палаты.

Такаити, первая женщина-премьер в истории Японии и поклонница Маргарет Тэтчер, заявила, что результаты выборов подтверждают поддержку курса на изменения в экономической и фискальной политике, а также усиление безопасности. Президент США Дональд Трамп поздравил Такаити с победой, назвав решение провести выборы «смелым и мудрым».

Несмотря на сильные снегопады, избиратели активно шли на участки. Популярность Такаити поддерживает образ прямолинейного, трудолюбивого лидера, вокруг которого возникла молодежная «Сана-мания».

Победа Такаити открывает для Японии возможность активнее развивать оборонные программы, направленные на повышение региональной стабильности и предотвращение конфликтов. Ее четкие заявления о готовности защищать интересы Японии и поддерживать безопасность Тайваня стали сигналом о приверженности Токио принципам прозрачности и ответственности в Азии.

Такие шаги усиливают доверие союзников и партнеров по региону, создавая более предсказуемую международную обстановку. На фоне этого Китай сталкивается с растущим международным давлением, которые вынуждают Пекин соблюдать нормы мирного сосуществования, что может сдерживать его односторонние агрессивные действия.

Эксперты отмечают, что Китай «не приветствует» результат, но теперь вынужден признать, что Такаити уверенно укрепила свою власть.

