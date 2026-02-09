17 мая 2026, воскресенье, 14:07
Экс-главу Речицкого райисполкома осудили на семь лет колонии

14
  • 9.02.2026, 12:59
  • 6,288
бывший мэр Речицы Виталий Панченко

Лукашиста обвинили в превышении власти и служебных полномочий.

Экс-председателю Речицкого райисполкома инкриминировано превышение власти и служебных полномочий, говорится в заявлении гомельской прокуратуры. Его имя не называется, но очевидно, что речь идет о Виталии Панченко.

На протяжении 10 лет бывший руководитель давал незаконные указания специалистам сельхозпредприятий Речицкого района, а также своему заместителю скрывать падеж скота. В связи с чем 20 работников были привлечены к уголовной ответственности.

Экс-председателю Речицы назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в колонии усиленного режима, со штрафом в размере 700 базовых величин (31 500 рублей), с лишением права занимать определенные должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет, сообщает прокуратура.

О задержании Виталия Панченко в прошлом году сообщал «Флагшток».

В 2022 году Панченко уже был в СИЗО, но тогда ему удалось избежать наказания — он даже оказался на должности идеолога «Белоруснефти».

А ну-ка, догони!
Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
