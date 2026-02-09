Экс-главу Речицкого райисполкома осудили на семь лет колонии

Экс-главу Речицкого райисполкома осудили на семь лет колонии14
- 9.02.2026, 12:59
Лукашиста обвинили в превышении власти и служебных полномочий.
Экс-председателю Речицкого райисполкома инкриминировано превышение власти и служебных полномочий, говорится в заявлении гомельской прокуратуры. Его имя не называется, но очевидно, что речь идет о Виталии Панченко.
На протяжении 10 лет бывший руководитель давал незаконные указания специалистам сельхозпредприятий Речицкого района, а также своему заместителю скрывать падеж скота. В связи с чем 20 работников были привлечены к уголовной ответственности.
Экс-председателю Речицы назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в колонии усиленного режима, со штрафом в размере 700 базовых величин (31 500 рублей), с лишением права занимать определенные должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет, сообщает прокуратура.
О задержании Виталия Панченко в прошлом году сообщал «Флагшток».
В 2022 году Панченко уже был в СИЗО, но тогда ему удалось избежать наказания — он даже оказался на должности идеолога «Белоруснефти».