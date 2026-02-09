Премьер Британии Стармер может уйти в отставку 8 9.02.2026, 13:10

6,434

Кир Стармер

Фото: Getty Images

Из-за скандала с файлами Эпштейна.

Скандал вокруг связей высокопоставленных политиков с Джеффри Эпштейном может стоить поста премьер-министру Великобритании. Судьба Кира Стармера висит на волоске – после того, как в воскресенье уволился его ближайший помощник, глава администрации Морган Максуини.

Максуини взял на себя «полную ответственность» за совет назначить в 2025 году послом в США Питера Манделсона, хотя было известно о его связях с педофилом Эпштейном, который был арестован и покончил с собой еще в 2019 году. Теперь на Даунинг-стрит, 10 готовятся к тому, что министры кабинета в частном порядке попросят премьера оставить свой пост или пригрозят собственной отставкой, если он этого не сделает, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам помощника одного из министров, шансы Стармера продержаться до конца недели составляют 50 на 50.

Манделсон на прошлой неделе покинул Палату лордов британского парламента, после того как правительство призвало его отказаться от пэрства. Полиция начала в отношении него уголовное расследование и провела обыски. Из последней партии документов Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США, стало известно, что Манделсон, в 2009 году занимавший тогда должность министра по делам бизнеса, обсуждал с Эпштейном налог на бонусы банкиров, который планировало ввести британское правительство, но о котором тогда еще публично не сообщалось.

«Все в его руках, — сказал о премьер-министре депутат от Лейбористской партии Энди Макдоналд в программе BBC Today. – Если он не признает свою ошибку, не осознает стоящую перед ним проблему, не сформулирует ее и не расскажет нам, как он собирается с ней справиться, то, боюсь, все закончится — если не сегодня, то, безусловно, в ближайшие недели и месяцы».

Парламент принял решение о публикации документов, связанных с назначением Манделсона, решение о котором в конечном итоге принимал Стармер.

Некоторые депутаты также задались вопросом, мог ли Манделсон передавать государственные секреты России, учитывая его дружбу с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com