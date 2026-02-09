В центре Минске у грузовика оторвалось колесо и повредило два автомобиля

В центре Минске у грузовика оторвалось колесо и повредило два автомобиля8
- 9.02.2026, 13:20
Из-за аварии движение на проспекте Независимости было затруднено.
Сегодня утром 46-летний водитель Ford ехал по проспекту Независимости. Как сообщает ГАИ Минска, во время движения у автомобиля сорвалось заднее правое колесо, которое впоследствии повредило два других автомобиля.
На видео показаны последствия аварии.
Также сообщается, что из-за ДТП вблизи здания №202 по проспекту Независимости движение со стороны улицы Стариновской в направлении выезда из города было затруднено. Сейчас движение восстановлено.