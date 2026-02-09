Названы пять самых мощных бомбардировщиков мира 10 9.02.2026, 13:39

Почему США продолжают доминировать в воздухе?

Мировой баланс сил в сфере дальней авиации меняется на фоне подготовки ВВС США к развертыванию B-21 Raider — бомбардировщика шестого поколения, созданного для прорыва самых современных систем ПВО. Несмотря на то что в строю остаются проверенный боями B-2 Spirit и легендарный B-52 Stratofortress, Китай и Россия пытаются сократить технологическое отставание, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Бомбардировщики по-прежнему остаются ключевым инструментом стратегического сдерживания. Современные машины несут гиперзвуковые ракеты, точные управляемые бомбы и тактические ядерные заряды, а дальность их полета позволяет наносить удары в любой точке планеты.

B-21 Raider

Самый современный и перспективный самолет США уже проходит летные испытания. Raider получит гиперзвуковые ракеты, JDAM и модернизированные ядерные боеприпасы B-61-12/13. Машина станет «летающим центром данных» с обновляемым ПО и новейшими малозаметными покрытиями.

B-2 Spirit

Этот стелс-бомбардировщик остается одним из самых эффективных в мире. Он способен нести 60 тысяч фунтов вооружения, включая JASSM-ER, ядерные боеприпасы и противобункерные бомбы. B-2 доказал свою эффективность в реальных операциях, оставаясь полностью необнаруженным.

B-52 Stratofortress

Несмотря на возраст, «Стратофортресс» остается мощной ударной платформой и получает новые двигатели и радары. Он несет до 70 тысяч фунтов оружия — от крылатых ракет ALCM до противокорабельных Harpoon.

H-20

Китай активно развивает свой первый стратегический стелс-бомбардировщик. По данным открытых источников, H-20 сможет достигать Гуама и работать в насыщенной ПВО зоне.

Ту-160

Российский «Белый лебедь» остается самым быстрым и тяжелым бомбардировщиком мира, разгоняясь до Маха 2 и неся до 13 крылатых ракет, включая ядерные варианты.

США сохраняют лидерство благодаря сочетанию проверенных машин и разработке B-21, однако Китай и Россия активно пытаются сократить разрыв, делая гонку стратегических бомбардировщиков одной из ключевых в XXI веке.

