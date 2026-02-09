17 мая 2026, воскресенье, 14:08
На Херсонском направлении российские оккупанты остались без топлива

2
  • 9.02.2026, 13:34
  • 2,298
Это результат успешного огневого удара Сил обороны Украины.

У подразделений оккупационных российских войск на Херсонском направлении — серьезные перебои с топливом. Вводятся ограничения на использование техники, часть подразделений переводится на экономный режим, сообщает партизанское движение «Атеш».

Особенно острые проблемы — в десантно-штурмовом полку и в мотострелковых частях на левобережье Херсонской области. Это результат успешного огневого удара Сил обороны Украины по железнодорожному эшелону с топливом возле Гвардейского во временно оккупированном Крыму, отметили в «Атеш».

По данным партизанского движения, командование вынуждено в ручном режиме перераспределять остатки горючего, отдавая приоритет отдельным участкам, при этом пытаясь скрыть реальные масштабы проблем от личного состава.

