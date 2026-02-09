На Херсонском направлении российские оккупанты остались без топлива

На Херсонском направлении российские оккупанты остались без топлива2
- 9.02.2026, 13:34
Это результат успешного огневого удара Сил обороны Украины.
У подразделений оккупационных российских войск на Херсонском направлении — серьезные перебои с топливом. Вводятся ограничения на использование техники, часть подразделений переводится на экономный режим, сообщает партизанское движение «Атеш».
Особенно острые проблемы — в десантно-штурмовом полку и в мотострелковых частях на левобережье Херсонской области. Это результат успешного огневого удара Сил обороны Украины по железнодорожному эшелону с топливом возле Гвардейского во временно оккупированном Крыму, отметили в «Атеш».
По данным партизанского движения, командование вынуждено в ручном режиме перераспределять остатки горючего, отдавая приоритет отдельным участкам, при этом пытаясь скрыть реальные масштабы проблем от личного состава.