Трамп сообщил о визите Си Цзиньпина в США

Трамп сообщил о визите Си Цзиньпина в США1
- 9.02.2026, 13:43
Американский президент рассказал о договоренностях с китайским лидером.
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет китайского лидера Си Цзиньпина в Белом доме в конце этого года. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News, опубликованном 8 февраля.
В тот же день они с Си Цзиньпином провели обширную беседу об экономике и отношениях между странами. По словам американского президента, разговор был «превосходным», и оба лидера понимают, что так и должно продолжаться.
Трамп планирует посетить Китай в апреле, после чего Си Цзиньпин поедет в США.
«Да, он приедет в Белый дом ближе к концу года», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что США и Китай – две самые могущественные страны в мире, и у них «очень хорошие отношения».