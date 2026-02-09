Трамп сообщил о визите Си Цзиньпина в США 1 9.02.2026, 13:43

Американский президент рассказал о договоренностях с китайским лидером.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет китайского лидера Си Цзиньпина в Белом доме в конце этого года. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News, опубликованном 8 февраля.

В тот же день они с Си Цзиньпином провели обширную беседу об экономике и отношениях между странами. По словам американского президента, разговор был «превосходным», и оба лидера понимают, что так и должно продолжаться.

Трамп планирует посетить Китай в апреле, после чего Си Цзиньпин поедет в США.

«Да, он приедет в Белый дом ближе к концу года», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США и Китай – две самые могущественные страны в мире, и у них «очень хорошие отношения».

