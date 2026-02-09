Белоруска нашла в магазине редкий плод, но его семена знакомы каждому

Белоруска нашла в магазине редкий плод, но его семена знакомы каждому2
- 9.02.2026, 13:59
Экзотический фрукт продавался по цене почти 52 рубля за килограмм.
Белоруска заметила на полке супермаркета необычный экзотический фрукт — плод какао. Такие продукты редко встречаются в продаже в наших широтах, поэтому покупательница растерялась и решила спросить у пользователей Threads, как его вообще Onliner.by.
На фото, которое женщина опубликовала в соцсети, видно, что фрукт привезен из Эквадора и продается по цене 51,99 рубля за килограмм.
«Кто-нибудь знает, как есть свежее какао?» — поинтересовалась она у подписчиков. Пользователи объяснили, что плод какао — это не только источник знакомого всем порошка.
Сам фрукт внешне напоминает вытянутую дыню и бывает разных цветов.
Его разрезают вдоль: внутри находятся семена (какао-бобы) и желеобразная мякоть. Именно мякоть едят — ее обычно обсасывают, как конфету или ягоду, а косточки не разгрызают.
Некоторые комментаторы поделились личным опытом и рассказали, как из семян можно самостоятельно получить какао: зерна нужно промыть, высушить и обработать.
По словам других участников обсуждения, вкус мякоти кисло-сладкий и напоминает аскорбиновую кислоту. В комментариях также уточнили, что фрукт был замечен в одном из магазинов «Евроопт».