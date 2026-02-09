Путина предупредили о надвигающемся финансовом кризисе 1 9.02.2026, 14:01

5,498

Дефолт российской экономики возможен уже летом.

Финансовое положение России стремительно ухудшается, и кризис может разразиться уже этим летом, сообщили источники в российских правительственных кругах. На фоне продолжающейся войны против Украины падают нефтяные доходы, растет дефицит бюджета и усиливается инфляция, тогда как Путин не демонстрирует готовности прекратить конфликт, пишет Fortune (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, нефтегазовые поступления в январе упали на 50% по сравнению с прошлым годом, а повышение налогов не помогло закрыть растущие бюджетные дыры. Российские предприниматели отмечают признаки надвигающегося коллапса: закрываются рестораны, тысячи людей теряют работу, все чаще фиксируются задержки выплат и сокращение рабочих часов.

Высокая инфляция и дефицит рабочей силы тянут экономику вниз с первых месяцев вторжения в Украину. Высокие процентные ставки, призванные держать цены под контролем, привели к падению потребительских расходов и росту долговых рисков. Банки предупреждают о возможном кризисе неплатежей, а многие компании находятся в «преддефолтном состоянии».

Государственный Центр макроэкономического анализа прогнозирует, что при ухудшении качества кредитов банковская система может столкнуться с кризисом уже осенью. Экспортные доходы также под угрозой. Европа обсуждает новые санкции против теневого флота российских танкеров, а США уже ввели ограничения против «Роснефти» и «Лукойла».

Несмотря на ухудшающийся прогноз, Москва продолжает наращивать военные расходы и выплаты новобранцам. Резервы суверенного фонда стремительно сокращаются.

Между тем, Россия несет огромные потери на фронте — более 1,2 млн убитых и раненых, по оценкам НАТО. Европейские лидеры отмечают, что Россия стратегически проигрывает, в то время как Украина движется к вступлению в ЕС и получает новые гарантии безопасности.

Переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершились без прорыва. Киев подтвердил готовность к новым переговорам в США, которые могут состояться уже в ближайшую неделю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com