Атлантический циклон и иранское тепло «растопят» Беларусь 2 9.02.2026, 22:23

13,754

Синоптики назвали даты с температурами выше 0°С.

После похолодания от скандинавского антициклона Беларусь «растопят» атлантический циклон и иранское тепло. В Telegram-канале Nadvorie назвали даты, когда в стране столбик термометра покажет больше 0°С. Сравниваем с прогнозом Белгидромета.

Днем в среду, 11 февраля, к стране подойдет размытый теплый фронт, но не один, а с осадками в виде снега, к ночи он перейдет в дождь. В четверг и пятницу, 12 и 13 февраля, над Беларусью возьмет власть как раз атлантический циклон.

Он пойдет из Ирландии, через Северное море, а затем в сторону Балтики, Финляндии и на Беларусь. Это с одной стороны, а с другой, с юга, в приземном слое в республику как раз и прорвется иранское тепло.

Канал Nadvorie прогнозирует, что с четверга по субботу, с 12 по 14 февраля, по всей Беларуси будут «плюсы». Страну ждет слякоть с мокрым снегом, дождем и туманами, а также температурами -3..+3°С.

За 3 дня на западе и юго-западе снежный покров уменьшится на 7-10 см, в центре страны – на 3-6 см. А вот Витебщина, по прогнозу метеорологов, поборется за свои сугробы – возможно, даже наметет слегка.

Однако после субботы, по словам специалистов Telegram-канала Nadvorie, снова похолодает.

Белгидромет в свою очередь прогнозирует температуры выше нуля в стране уже со среды, 11 февраля. На небе в этот день будет выглядывать солнце, локально водителям и пешеходам может помешать слабый туман и гололед, а также гололедица.

Ветер подует умеренный и порывистый, но с «плюсовыми» температурами он не страшен. Ночью морозы еще будут держаться (от -3°С по западу до -17°С по северо-востоку страны). А вот днем столбик термометра зафиксирует первый февральский “плюс” (-4..+2°С). Впрочем, на северо-востоке Беларуси и днем в среду морозы не сдадутся (-5..-6°С).

Весь комплекс природных явлений – снег, мокрый снег, дождь, туман, гололед, гололедица, умеренный и порывистый ветер – сохранится также в четверг, 12 февраля, рассказал Белгидромет.

Потепление станет ощутимее: ночью ждем 0..-7°С, а днем – -3..+3°С. Неужели первое дыхание приближающейся весны?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com