Politico: Украина планирует попросить дополнительные Patriot и NASAMS

Politico: Украина планирует попросить дополнительные Patriot и NASAMS2
- 9.02.2026, 14:16
Вопрос будет поднят на встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
В среду, 11 февраля, в Брюсселе пройдет встреча руководителей оборонных ведомств ЕС. Министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, запросит дополнительные системы ПВО, в частности Patriot и NASAMS, сообщает Politico.
«В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины», - пишет Politico.
Министр обороны Украины Михаил Федоров, назначенный в прошлом месяце после работы министром цифровой трансформации, должен присутствовать на встрече и проинформировать руководителей оборонных ведомств блока о «насущных» потребностях своей страны накануне четырехлетней годовщины полномасштабного вторжения России.
»Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева», - сообщает издание.
Также на встрече будут обсуждать сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотники и новые военные технологии.