Politico: Украина планирует попросить дополнительные Patriot и NASAMS 2 9.02.2026, 14:16

Вопрос будет поднят на встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

В среду, 11 февраля, в Брюсселе пройдет встреча руководителей оборонных ведомств ЕС. Министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, запросит дополнительные системы ПВО, в частности Patriot и NASAMS, сообщает Politico.

«В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины», - пишет Politico.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, назначенный в прошлом месяце после работы министром цифровой трансформации, должен присутствовать на встрече и проинформировать руководителей оборонных ведомств блока о «насущных» потребностях своей страны накануне четырехлетней годовщины полномасштабного вторжения России.

»Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева», - сообщает издание.

Также на встрече будут обсуждать сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотники и новые военные технологии.

