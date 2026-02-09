Лукашисты все больше милитаризуют детей и подростков 25 9.02.2026, 14:24

5,036

Власти расширяют сеть военно-патриотических объединений по всей стране.

«Салідарнасць» разбирается, сколько специализированных структур уже действуют в Беларуси, кто и чему учит детей и подростков, а также – какова мотивация записываться в «юные патриоты».

Прямо сейчас в Беларуси идет ежегодный «месячник военно-патриотической работы». Это значит, что в учреждениях образования проводят «мероприятия, призванные укрепить в сердцах чувство любви к Родине, уважение к ее истории и готовность к ее защите». Формулировки в разных местах варьируются, пафос и уклон в милитаризацию — одинаковые.

«В нашей школе каждую неделю с конца января проходят встречи с военными и силовиками, соревнования, какие-то выезды на благоустройство военных памятников, агитация поступать в силовые учебные заведения. И это помимо обязательных «полосканий» мозгов на информационных часах», пишет читательница «Салідарнасці»

Даже детей младших классов озадачили конкурсами рисунков, стихов и песен, причем «слепили» вместе и тему Великой Отечественной войны, и «подвиг воинов-интернационалистов», и советскую армию, и белоруские Вооруженные Силы. А финишировать это все должно концертом к 23 февраля».

Патриотическим воспитанием, как выражаются пропагандисты, настоящих граждан белоруские власти усиленно занимаются несколько последних лет.

По стране, как грибы после дождя, появляются все новые детские и молодежные патриотические клубы — даже в детских садах. Большинство из них — с приставкой «военный».

Интересно цифры пляшут

Осенью прошлого года объединение бывших силовиков BELPOL и НАУ представили доклад о милитаризации системы образования в Беларуси. По их данным, к началу 2023 года в Беларуси функционировало 968 подростковых и молодежных объединений военно-патриотического профиля, в которых занималось более 14,5 тысяч детей.

Эксперты iSANS отдельно выделили клубы внутренних войск МВД, где с подростками ведется усиленная военизированная и идеологическая работа. Сейчас в стране действует уже 23 таких клуба. Все их объединяет и курирует так называемый благотворительный фонд «Молодая гвардия», созданный в 2024 году по инициативе замглавы МВД Николая Карпенкова.

Кстати, у силовиков цифры то и дело расходятся. Например, глава МВД Иван Кубраков в середине прошлого года насчитал в своем же ведомстве 206 патриотических клубов и 6,4 тысячи их воспитанников.

В октябре-2025, по словам замминистра Дмитрия Корзюка, таких клубов, действующих на базе органов внутренних дел и внутренних войск, было 186.

А в начале 2026 года опять же Кубраков назвал цифры в 180 военно-патриотических клубов и 6 тысяч учащихся в них.

Можно гадать, дело в приписках или, хотя в это верится с трудом, часть «патриотических клубов» перестала существовать, а детей и подростков в них стало меньше. Либо какие-то объединения вышли из ведения МВД и, например, стали относиться к внешкольным кружкам по интересам?

К концу 2025 года директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена Онуфрович сообщила, что более 16 тысяч юных белорусов посещают около 1200 военно-патриотических объединений. Вероятно, эта цифра наиболее близка к реальности. И как мы видим, общее количество только растет.

От «Фортеции» до «Бригады»

«Честь» и «Доблесть», «Сокол» и «Вымпел», «Фортеция» и «Волат», «Правнуки Победы» и «Черный Лис», «Шторм» и «Гранит», «Сила и отвага» и «Шторм» — вот лишь несколько названий белоруских детских и молодежных военно-патриотических клубов (ВПК).

Некоторые из них («Сожский форпост» или «Витебский рубеж») позволяют понять, о каком регионе идет речь, другие («Юный танкист», «Ратавальнік», «Гвардия», «Застава») намекают на род войск или силовых структур, которые «воспитывают патриотов», ряд названий («Наследники», «Миротворцы», «Бригада») вызывает вопросы, чем руководствовались их создатели.

Впрочем, гораздо важнее не вывеска, а наполнение. Чему учат белоруских детей, подростков, молодежь в таких ВПК? Ходить строем, разбирать автомат, метать гранаты? Да, но не только.

Клубы, созданные при силовых структурах и воинских частях, действительно делают упор на «огневую, строевую, физическую подготовку», военную топографию, тактическую медицину и даже альпинизм. В Могилеве, к примеру, ежегодно проходит слет «юных патриотов», а также региональные соревнования на право ношения знака «Готов в спецназ».

По сути, это подготовка «достойной смены» — тех, кто планирует учиться в кадетских училищах, специализированных лицеях и свежесозданном колледже МВД, милицейской академии.

Заманчиво было бы предположить, что во главе клубов стоят сплошь неумные солдафоны, которые повторяют топорную пропаганду про «лязг гусениц НАТО у наших западных рубежей». Но это, увы, не так.

Помимо лобового милитаризма есть и более сложный, продуманный и комплексный подход. Так, в Гродненской области с 2022 года действует целый кластер военно-патриотического воспитания, где с силовиками сотрудничают опытные учителя, педагоги-организаторы. А детям и подросткам предлагаются не только «Зарницы» и муштра, но и летние оздоровительные лагеря на базе воинских частей, турслеты, правовые олимпиады, краеведческие походы, творческие конкурсы, квизы.

А ведь, помимо учреждений образования, к «патриотическому воспитанию» подключается и так называемое гражданское общество: провластные профсоюзы, Белоруский союз женщин, БРСМ, «Белая Русь». И еще священники БПЦ, которые формируют у детей и подростков идеологически «правильное» мировоззрение.

«Фестивали, конкурсы, реконструкции, мастер-классы — таких мероприятий должно быть как можно больше. При таком подходе самые сложные исторические темы воспринимаются молодежью легче и проще, чем теоретическая лекция», — делился экс-глава Гомельской областной организации Белоруского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаил Жукевич.

И вряд ли поспоришь, что подход действительно работает.

Вот еще одна любопытная цитата, от замглавы МВД РБ Николая Карпенкова: «Да, сначала мы проводили беседы, иногда могли прокатить в служебных автомобилях, а затем стали создавать военно-патриотические клубы».

Вам эта схема вовлечения ничего не напоминает?

А ведь мы это видели в Беларуси годами. Казалось бы, что такого: примерит ребенок военную форму на День города, съездит к Деду Морозу на «Линию Сталина», поест солдатской каши на экскурсии в воинской части. Сегодня это катание в автозаках, экскурсии в СИЗО и месячники патриотического воспитания, начиная с детских садов.

Потому что завтра — эту мысль исподволь и постоянно вкладывают в головы воспитанникам — придет их очередь «грудью Родину защищать».

«Почему Родину нельзя любить без ношения формы»

Белоруска Елена со слов сына, старшеклассника одной из школ Минска, рассказала «Салідарнасці»: к ним в класс приходят зазывать в ВПК каждый год.

— В первый раз это был их военрук, знаете, как из анекдотов про армию. Рассказывал, как пригодятся им в дальнейшей жизни полученные в клубе навыки. Дети его быстро «ушатали» вопросами, где именно им потребуется умение ходить строем и почему Родину нельзя любить без ношения формы.

А вот в прошлом году пришли юноша и девушка, курсанты в красивой форме и белых перчатках. И они уже говорили про физическую выносливость, настоящую дружбу и команду, про интересные поездки по всей стране. И, между прочим, про льготы при поступлении в вузы силовиков. Сын сказал, что несколько человек пошли в такой клуб.

Какая еще мотивация привлекает подростков? Мы полистали страницы районных газет и почитали, что говорят они сами.

«Здесь узнаем лучше нашу страну, ее историю, традиции и ценности. Здесь учимся все это беречь и ценить. Понимаешь, что такое дисциплина, развиваешь физическую форму. Здесь учат быть настоящим гражданином своей страны», — говорит заученными фразами школьник из Краснополья.

«Мы участвуем в разных акциях, посещаем интересные мес­та. Я стала более дисциплинированной, выносливой и решительной. Люблю свою страну и в случае чего готова стать на ее защиту» — вторит воспитанница глусского клуба «Набат».

«Считаю, что служить Родине — это круто! После школы планирую получить высшее образование и служить по контракту», — делится парнишка из Могилева.

«Для расширения кругозора», «хочется поездить по стране и увидеть разные значимые места», «мой папа и дедушка служили в милиции», «мне нравится профессия милиционера — помогать людям», «на нас всегда смотрят, мы пример для других», «хочу научиться приемам самообороны», «я буду кадетом, их учат красиво танцевать», «я люблю историю» — и еще десятки причин.

Родители чаще говорят о преемственности, перспективах, уважаемой профессии, стабильном будущем — хотя и о «правильных ценностях» тоже упоминают.

Или вот красноречивый пример. Буквально на днях, в начале февраля, в детском центре «Зубренок» состоялся кадетский конкурс «Патриот-2026» на призы Николая Карпенкова. А среди призов, между прочим — FPV-дроны.

Физлицам в Беларуси их нельзя использовать и даже хранить, под угрозой уголовной ответственности. А воспитанникам ВПК и кадетам, выходит, можно — ведь «это не игрушка, а базовый навык будущего защитника отечества». Как не почувствовать себя привилегированной кастой?

Нельзя исключать, что какая-то часть воспитанников ВПК и их родителей берет нужные навыки лично для себя, фильтруя пропаганду и держа фигу в кармане. Но вряд ли их много. И на них в том числе действует каждодневная идеологическая обработка: в школах и на общественных мероприятиях, в соцсетях и медиа, с билбордов и из кино, даже мультфильмов. В военно-патриотических клубах она еще более концентрированная и имеет накопительный эффект.

Что из этого выйдет завтра?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com