В РФ выпускники техникумов массово отказываются работать по специальности 4 9.02.2026, 14:29

Несмотря на призыв Кремля заполнить заводы.

Выпускники российских техникумов не спешат следовать призывам властей и трудоустраиваться на заводы, которым не хватает рабочих рук: в 2024 году почти 40% россиян, получивших среднее специальное образование (СПО), решили работать не по профессии. Это следует из статистического сборника «Индикаторы российского образования» НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости».

При этом в целом уровень трудоустройства у выпускников СПО оказался немного ниже, чем у тех, кто окончил высшее учебное заведение, — 82% против 84% соответственно. Уровень безработицы среди россиян с высшим образованием в 2022–2024 годах снизился с 2,6 до 1,5%, а среди выпускников СПО — с 3 до 2%. В то же время в 2024 году россияне в возрасте 25–34 лет с высшим образованием искали работу в среднем 5,3 месяца, тогда как бывшие студенты техникумов — 5,2.

Более низкий процент трудоустройства по специальности среди выпускников СПО может быть связан с разочарованием в выбранной профессии: определиться с ней в девятом классе школьникам не так просто, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Помимо этого, выпускники колледжей могут продолжить учиться в вузе или попасть под призыв на срочную службу в армию, что не позволяет им трудоустроиться сразу после окончания обучения, добавила эксперт.

Основная причина работы не по специальности — сложности с трудоустройством несовершеннолетних студентов, нехватка опыта и ограничения с устройством на работу, связанную с вредными или опасными условиями труда, считает научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Ломтева. По ее словам, для части учащихся, особенно из сельских районов, финансовая стабильность становится приоритетом, в результате чего они устраиваются на должности, которые не требуют специального образования, но обеспечивают необходимый доход. Более того, до последнего времени программы СПО были плохо адаптированы под потребности рынка, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ Людмила Иванова-Швец.

В июне 2024 года Путин потребовал от правительства подготовить до 2028 года около 1 млн специалистов рабочих профессий, чтобы решить проблему дефицита кадров в промышленности. После этого российским школьникам начали отказывать в переводе в 10-й класс, рекомендуя продолжить обучение в колледже, а также сократили почти на 50 тыс. число платных мест в вузах. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что в 2025 году в учреждения СПО было отправлено рекордное за последние 50 лет число школьников — около 1,3 млн человек. При этом общее число студентов в колледжах и техникумах достигло 3,9 млн.

