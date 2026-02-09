Ученые: Эмоциональная чувствительность — это скрытая суперсила 2 9.02.2026, 14:45

Изображение: Getty Images

Психологи считают ее генетически развитой особенностью интеллекта.

В обществе, где ценятся рациональность, скорость и эмоциональная сдержанность, люди, которые «чувствуют слишком много», часто воспринимаются как слабые или чрезмерно впечатлительные. Однако психологические исследования говорят об обратном — эмоциональная чувствительность может быть одной из самых недооцененных человеческих суперспособностей, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

По данным исследований, около 15–20% людей обладают высокой эмоциональной чувствительностью — особенностью нервной системы, которая заставляет их глубже и точнее обрабатывать эмоциональные и социальные сигналы. Мозг таких людей активнее реагирует на тонкие изменения настроения, выражения лица и интонации, что делает их более эмпатичными и внимательными к невысказанным потребностям окружающих.

Эта чувствительность имеет эволюционные корни, в древних сообществах именно такие люди первыми замечали угрозы и помогали группе избегать опасности. Сегодня же эмоциональная открытость часто подавляется, особенно в рабочих коллективах, где ее нередко принимают за непрофессионализм. Однако подавление эмоций, как показывают исследования, приводит к стрессу, ухудшению памяти и повышенному риску тревожности и депрессии.

Эмоционально чувствительные люди сталкиваются и с трудностями межличностного общения. Различия в интенсивности переживаний могут вызывать непонимание в парах и среди друзей. При отсутствии поддержки они начинают считать свои эмоции «слишком сильными» и теряют доверие к собственным ощущениям.

Тем не менее в подходящих условиях эмоциональная глубина становится источником силы — она усиливает эмпатию, творчество, моральную осознанность и способность к близости. Как подчеркивают психологи, чувствительность — не слабость, а форма интеллекта, которой просто требуется пространство для проявления.

