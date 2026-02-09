МАГАТЭ проведет проверки ядерных объектов в Беларуси 3 9.02.2026, 14:42

1,576

Инспекции затронут Белорусскую АЭС и институт «Сосны».

Плановые проверки на Белорусской АЭС и в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» проведут в этом месяце эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следует из сообщения Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) Министерства по чрезвычайным ситуациям.

9 и 15 февраля представители МАГАТЭ проинспектируют БелАЭС, 13 февраля — «Сосны». Планируется провести физическую инвентаризацию ядерного материала, техническое обслуживание систем по сохранению и наблюдению МАГАТЭ, проверить, как ведется отчетная документация.

Подобные проверки, организуемые Госатомнадзором, проводятся в рамках соглашения между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (заключено 14 апреля 1995 года).

Регулятор подчеркнул, что гарантии МАГАТЭ «являются неотъемлемой составляющей международной системы безопасности и представляют собой комплекс технических мер, которые применяются в отношении ядерных установок и ядерного материала, используемых государствами».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com