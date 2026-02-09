закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МАГАТЭ проведет проверки ядерных объектов в Беларуси

3
  • 9.02.2026, 14:42
  • 1,576
МАГАТЭ проведет проверки ядерных объектов в Беларуси

Инспекции затронут Белорусскую АЭС и институт «Сосны».

Плановые проверки на Белорусской АЭС и в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» проведут в этом месяце эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следует из сообщения Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) Министерства по чрезвычайным ситуациям.

9 и 15 февраля представители МАГАТЭ проинспектируют БелАЭС, 13 февраля — «Сосны». Планируется провести физическую инвентаризацию ядерного материала, техническое обслуживание систем по сохранению и наблюдению МАГАТЭ, проверить, как ведется отчетная документация.

Подобные проверки, организуемые Госатомнадзором, проводятся в рамках соглашения между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (заключено 14 апреля 1995 года).

Регулятор подчеркнул, что гарантии МАГАТЭ «являются неотъемлемой составляющей международной системы безопасности и представляют собой комплекс технических мер, которые применяются в отношении ядерных установок и ядерного материала, используемых государствами».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина