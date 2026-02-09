МАГАТЭ проведет проверки ядерных объектов в Беларуси

МАГАТЭ проведет проверки ядерных объектов в Беларуси3
- 9.02.2026, 14:42
Инспекции затронут Белорусскую АЭС и институт «Сосны».
Плановые проверки на Белорусской АЭС и в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» проведут в этом месяце эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следует из сообщения Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) Министерства по чрезвычайным ситуациям.
9 и 15 февраля представители МАГАТЭ проинспектируют БелАЭС, 13 февраля — «Сосны». Планируется провести физическую инвентаризацию ядерного материала, техническое обслуживание систем по сохранению и наблюдению МАГАТЭ, проверить, как ведется отчетная документация.
Подобные проверки, организуемые Госатомнадзором, проводятся в рамках соглашения между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (заключено 14 апреля 1995 года).
Регулятор подчеркнул, что гарантии МАГАТЭ «являются неотъемлемой составляющей международной системы безопасности и представляют собой комплекс технических мер, которые применяются в отношении ядерных установок и ядерного материала, используемых государствами».