Гомельчанку осудили по шести политическим статьям

Гомельчанку осудили по шести политическим статьям10
- 9.02.2026, 15:00
49-летнюю политзаключенную отправили в колонию.
Гомельчанку Татьяну Магнусову осудили по шести политическим статьям, пишет «Гомельская Вясна».
49-летнюю женщину судили по статьям о «разжигании вражды» (статья 130 УК), «призывах к действиям против нацбезопасности» (часть 3 статьи 361 УК), участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК), «оскорблении Лукашенко и клевете на него» (статья 368, часть 2 статьи 367 УК), «дискредитации Беларуси» (статья 369-1 УК).
Какой именно приговор суд вынес Татьяне — неизвестно, однако он уже вступил в силу, ее фамилия появилась в «списке экстремистов», который ведет МВД. Правозащитники предполагают, что гомельчанку, скорее всего, отправили в колонию.