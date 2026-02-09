17 мая 2026, воскресенье, 16:03
Белоруска принесла в обменник $50, которые привезла из Испании

  9.02.2026, 15:11
Сотрудница банка нажала тревожную кнопку.

Поддельную купюру номиналом в 50 долларов принесла в обменный пункт жительница Барановичей, сообщили в пресс-службе МВД.

30-летняя женщина пришли в банк и протянула сотруднице финучреждения банкноту. Купюра вызвала сомнения у кассира, и она «нажала тревожную кнопку». Прибывшие на место оперативники изъяли денежный знак и отправили его на экспертизу.

Специалисты подтвердили: купюра в 50 долларов — поддельная.

«Оказалось, что денежный знак женщина получила, находясь на отдыхе в Испании. О том, что деньги фальшивые, она не знала», — сообщили в МВД.

Уголовное дело за использование подделки возбудили в отношении неустановленного лица.

