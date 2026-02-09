Белоруска принесла в обменник $50, которые привезла из Испании

Белоруска принесла в обменник $50, которые привезла из Испании17
- 9.02.2026, 15:11
Сотрудница банка нажала тревожную кнопку.
Поддельную купюру номиналом в 50 долларов принесла в обменный пункт жительница Барановичей, сообщили в пресс-службе МВД.
30-летняя женщина пришли в банк и протянула сотруднице финучреждения банкноту. Купюра вызвала сомнения у кассира, и она «нажала тревожную кнопку». Прибывшие на место оперативники изъяли денежный знак и отправили его на экспертизу.
Специалисты подтвердили: купюра в 50 долларов — поддельная.
«Оказалось, что денежный знак женщина получила, находясь на отдыхе в Испании. О том, что деньги фальшивые, она не знала», — сообщили в МВД.
Уголовное дело за использование подделки возбудили в отношении неустановленного лица.