Белоруска принесла в обменник $50, которые привезла из Испании 17 9.02.2026, 15:11

14,286

Сотрудница банка нажала тревожную кнопку.

Поддельную купюру номиналом в 50 долларов принесла в обменный пункт жительница Барановичей, сообщили в пресс-службе МВД.

30-летняя женщина пришли в банк и протянула сотруднице финучреждения банкноту. Купюра вызвала сомнения у кассира, и она «нажала тревожную кнопку». Прибывшие на место оперативники изъяли денежный знак и отправили его на экспертизу.

Специалисты подтвердили: купюра в 50 долларов — поддельная.

«Оказалось, что денежный знак женщина получила, находясь на отдыхе в Испании. О том, что деньги фальшивые, она не знала», — сообщили в МВД.

Уголовное дело за использование подделки возбудили в отношении неустановленного лица.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com