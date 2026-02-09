На фронте в Украине ликвидирован командир боевиков «Абрек» 13 9.02.2026, 18:09

Его награждал лично Путин.

На фронте в Украине ликвидирован командир отдельного батальона российских боевиков «АрБат» («Армянский батальон») Айк Гаспарян с позывным «Абрек». Это подтвердил незаконный «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько.

«Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН «АрБат» Айк «Абрек», – написал он в Telegram.

Российский паблик «Возмутитель спокойствия» указывает, что в 2021 году Гаспарян был осужден за разбой с применением насилия на семь лет колонии. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он был участником ЧВК «Вагнер».

Летом 2023 года он стал командиром «АрБата», который заключил контракт с российским минобороны. В том же году оккупант был награжден медалью «За отвагу» российским диктатором Путиным.

