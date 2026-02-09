Польша не откроет «Кузницу» для грузового сообщения с Беларусью 3 9.02.2026, 15:24

Решение связывают с вопросами безопасности и инфраструктуры.

Польша пока не планирует открывать пункт пропуска «Кузница» на границе с Беларусью для движения грузовых автомобилей. Об этом сообщил глава МВДиА Мартин Кервиньский, пишет MOST.

На пресс-конференции 6 февраля, отвечая на вопрос Polsat, Кервиньский отметил, что вопрос движения на границе с Беларусью постоянно мониторится.

«Если все вопросы со стороны безопасности и со стороны Министерства инфраструктуры позволят открыть новый функционал <…>, то будем принимать такие решения. Сейчас это не стоит в плане», — сказал министр.

Напомним, 17 ноября 2025 года Польша открыла пункты пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») и «Кузница» («Брузги»). «Бобровники» открыты для всех видов автомобильного транспорта, а «Кузница» заработала только для легкового. Сообщалось, что для грузовых автомобилей и автобусов открыть этот пункт пропуска пока невозможно из-за того, что не окончены дорожные работы на трассе S19, ведущей к погранпереходу.

В конце 2025 года ввели в эксплуатацию участок скоростной дороги S19 длиной 9,3 километра от развязки «Кузница» до развязки Сокулка — Пулноц. Но фрагмент двухполосной дороги DK19 от самого пограничного перехода до развязки «Кузница» тогда еще не был завершен. Предполагалось, что он должен быть готов в I квартале 2026 года.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com