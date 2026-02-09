Силы обороны Украины сорвали попытку проникновения ДРГ РФ возле Покровска 1 9.02.2026, 15:34

2,450

Видеофакт.

Вооруженные Силы Украины сорвали попытку российских диверсантов пробраться в тыл к северу от Покровска в Донецкой области. Артиллерийская разведка 147-й отдельной бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ) вовремя заметила движение врага в лесополосе.

После подтверждения целей артиллерия калибром 155 мм нанесла точный удар по противнику. В результате три оккупанта уничтожены.

- По предварительным данным, двое других были ранены, спрятались в норах и передвигались очень медленно на концерт Кобзова, — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com