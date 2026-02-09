Силы обороны Украины сорвали попытку проникновения ДРГ РФ возле Покровска

Силы обороны Украины сорвали попытку проникновения ДРГ РФ возле Покровска1
- 9.02.2026, 15:34
Видеофакт.
Вооруженные Силы Украины сорвали попытку российских диверсантов пробраться в тыл к северу от Покровска в Донецкой области. Артиллерийская разведка 147-й отдельной бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ) вовремя заметила движение врага в лесополосе.
После подтверждения целей артиллерия калибром 155 мм нанесла точный удар по противнику. В результате три оккупанта уничтожены.
- По предварительным данным, двое других были ранены, спрятались в норах и передвигались очень медленно на концерт Кобзова, — говорится в сообщении.