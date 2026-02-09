Эксперты: Мантры руководителя могут вдохновлять и разрушать 2 9.02.2026, 15:37

1,536

Иллюстрация: Пол Блоу

Универсальные правила управления часто не выдерживают проверки реальностью.

Управленческие мантры могут быть мощным инструментом для формирования культуры и мотивации сотрудников, но их использование требует осторожности. Классические выражения вроде «мусор на входе — мусор на выходе» помогают мыслить о данных и подборе кадров, а «если система поощрений плоха, результаты тоже будут плохим» — это вообще основное правило, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Однако некоторые мантры оказываются неверными в реальности. «Клиент всегда прав» — яркий пример. Лояльные покупатели часто ценят лишь небольшие улучшения привычного продукта, что заставляет компании упускать инновации. Более точные варианты вроде «клиент заслуживает уважения» звучат лучше, но компании редко признают, что старая формула устарела.

Другие мантры работают великолепно. «Важнее кого ты знаешь, чем то, что ты знаешь» — о личных контактах. Исследования показали, что в спорте опыт работы с выдающимися наставниками может снижать последствия неудач, так и облегчать признание успехов.

Особенно контекст важен для выражений вроде «Приноси решения, а не проблемы». Недавнее исследование американской железнодорожной компании показало, что менеджеры реагировали быстрее на сообщения о рисках для бизнеса, даже если решения не предлагались. «Если здание горит, даже без готового решения нужно сообщить о проблеме», — подчеркивает исследование.

Универсальных правил нет. Управленческие мантры работают только при учете конкретной ситуации. Лучшее правило для руководителей — помнить, что «для каждой мантры есть исключение».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com