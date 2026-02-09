17 мая 2026, воскресенье, 16:33
В Беларуси объявили желтый уровень опасности

  • 9.02.2026, 19:54
В чем дело?

Желтый уровень опасности из-за непогоды объявил на 10 февраля Белгидромет.

Во вторник на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. В ночные часы местами минимальная температура воздуха составит -25°С.

По информации метеосервиса pogoda.by, 10 февраля будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет небольшой снег. Температура воздуха минимальная ночью −15…−21°С, местами воздух охладится до -25°С, по юго-западу страны −10…−14°С; максимальная днем составит от -2°С по юго-западу до -13°С по востоку.

В ГАИ напомнили, что в морозы перед поездкой следует проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона. В ведомстве также советуют водителям брать с собой заряженный телефон, дополнительную батарею, трос, лопату, провода для «прикуривания». После начала движения рекомендуют не нажимать резко на «газ», дать машине поработать на небольших оборотах.

