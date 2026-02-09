17 мая 2026, воскресенье, 16:33
ВСУ нанесли сокрушительный удар по складу РФ

Шесть тысяч FPV-дронов сгорели за раз.

Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов и пункт управления противника. Подтверждено уничтожение склада БПЛА на территории России. По предварительным данным, сгорело около 6 тысяч FPV-дронов.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.

Также на ТОТ Херсонской области, в районе населенного пункта Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага.

«Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности склада БПЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками», - говорится в сообщении.

А ну-ка, догони!
