ВСУ нанесли сокрушительный удар по складу РФ 2 9.02.2026, 15:59

Шесть тысяч FPV-дронов сгорели за раз.

Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов и пункт управления противника. Подтверждено уничтожение склада БПЛА на территории России. По предварительным данным, сгорело около 6 тысяч FPV-дронов.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.

Также на ТОТ Херсонской области, в районе населенного пункта Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага.

«Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности склада БПЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками», - говорится в сообщении.

