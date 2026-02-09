Самый дорогой метр - в Бресте, а самый дешевый - в Витебске

Что происходит в областных центрах?

Не только в Минске «кипит» рынок недвижимости и покупаются дорогие квартиры. НКА подвело итоги года в областях. За 2025 год там было совершено 12,3 тысячи сделок. А в целом в пяти областных центрах Беларуси было куплено квартир на $548 млн.

Лидирует Гродно — там люди потратили на жилье больше $155 млн. Дальше следует Брест — $120 млн. Самый низкий показатель у Могилева — $77 млн, где за год совершено меньше сделок, чем в других городах.

Специалисты также сравнили цены на квартиры в областных центрах. Самый дорогой квадратный метр — в Бресте , а наиболее доступный (на 30% ниже) — в Витебске. За год больше, чем в других городах, цены выросли в Гродно (+28%), меньше — в Бресте (+16%).

Средние цены сделок увеличивались на протяжении года во всех областных центрах.

К концу года темп роста в Бресте ускорился по сравнению с предыдущими кварталами, в Витебске и Гродно сохранился на среднеквартальном уровне, а в Гомеле и Могилеве — замедлился.

Предпочтения покупателей квартир по количеству комнат сильно разнятся. В Гомеле и Гродно явный фаворит — двухкомнатные квартиры. В Бресте, Витебске и Могилеве спрос разделился поровну между однушками и двушками.

Самая дорогая по общей цене сделка была совершена в Бресте: квартира площадью 151,6 кв. м, расположенная в доме 2023 года постройки на улице 17 сентября, была продана за $184,3 тысячи.

Самая дорогая по цене квадратного метра сделка прошла в Гродно: квартира площадью 53,2 кв. м, расположенная в доме 2020 года постройки на улице Дзержинского, была продана за $3000 за метр.

