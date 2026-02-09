В Польше создают военный резерв повышенной готовности 1 9.02.2026, 16:25

Численность готовых к мобилизации военных достигнет 500 тысяч.

В Министерстве обороны Польши представили план создания военного резерва повышенной готовности, который будет готов к быстрой мобилизации в случае необходимости, сообщает Onet.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил об изменениях в системе резерва личного состава армии государства. Речь идет о создании так называемого резерва высокой готовности – обученных резервистов, которые будут регулярно участвовать в учениях. Вместе с профессиональной армией, силами территориальной обороны и другими формами военной службы это обеспечит Польше 500 тысяч солдат, готовых к быстрой мобилизации.

Служба в резерве будет добровольной и предоставит различные льготы, объявил министр. Резервисты также будут иметь свободу в выборе дат учений и подразделения, в котором они будут служить.

По словам чиновника, расширение резерва польской армии связано, среди прочего, с демографическими изменениями, которые означают, что армия сможет рассчитывать на все меньшее количество новобранцев каждый год.

