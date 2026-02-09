17 мая 2026, воскресенье, 17:51
На границе у иностранцев изъяли более $150 тысяч

4
  • 9.02.2026, 16:26
  • 4,612
иллюстративное фото PAP

При въезде в Беларусь они задекларировали автомобиль и собаку, но не наличные деньги.

Попытка ввезти в Беларусь десятки тысяч долларов, «забыв» указать их в таможенной декларации, закончилась уголовным делом для двух иностранцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела, 28 января года сотрудники Брестской таможни в ходе таможенного контроля остановили легковой автомобиль, следовавший из Польши в Беларусь. Во время проверки личного багажа и транспортного средства было выявлено незаконное перемещение крупных сумм наличных денежных средств — свыше 75 тысяч долларов у каждого из иностранцев. Деньги были спрятаны как в личных вещах пассажиров, так и в автомобиле.

В декларации иностранцы указали временный ввоз автомобиля, а также перемещение собаки, однако сведения о наличных денежных средствах отсутствовали. Как пояснили сами подозреваемые, о правилах обязательного декларирования крупных сумм наличных они якобы не знали.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере). Обнаруженные деньги были изъяты.

С учетом наличия у подозреваемых на иждивении малолетнего ребенка, транспортный прокурор принял решение санкционировать меру пресечения в виде залога в размере по 250 базовых величин (11 250 рублей).

