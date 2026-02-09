Человеческое воображение пока неподвластно ИИ 8 9.02.2026, 16:28

Почему люди незаменимы?

На форуме в Давосе эксперты обсудили ключевой вопрос. Что именно делает человека уникальным в эпоху искусственного интеллекта? Главная идея — существует «слой воображения», который ИИ пока не способен осилить, пишет журнал Forbes.

Человеческое воображение позволяет находить нестандартные решения и генерировать новые идеи, выходящие за рамки алгоритмов. Ученые привели примеры мини-компьютеров и сенсоров, где люди с минимальными ресурсами могут генерировать инновации, недоступные автоматизированным системам.

Хотя ИИ ускоряет процессы и анализ данных, он не заменяет способность человека видеть сложные связи, предугадывать социальные и культурные последствия и создавать оригинальные концепции.

ИИ хорошо справляется с оптимизацией и визуализацией, но крупные системные изменения невозможны без человеческого креативного участия. Алгоритмы упрощают реализацию идей, но «самое популярное и захватывающее творчество все равно создается людьми».

Эксперты согласны, что будущие инновации будут успешны только если сочетать возможности ИИ с человеческим воображением. Воображение остается уникальной чертой человека, ключом к решению глобальных проблем и созданию новых возможностей.

