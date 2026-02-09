Киев ищет путь изменения хода войны

Украина делает ставку на удары по тылам и логистике российских войск.

В юго-восточной Украине российские войска усилили удары по тылам украинских сил с помощью дронов, стремясь ослабить оборону и разрушить линии снабжения. На заснеженных дорогах заметны сожженные пикапы, а впереди — медленное, но упорное продвижение российских сил, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Российская тактика направлена на среднюю дальность — от 19 до 80 км. Основные цели — украинские операторы дронов и логистические объекты. В то же время Украина продолжает сосредотачиваться на уничтожении российских пехотных подразделений на линии фронта, рассчитывая в этом году увеличивать потери противника до 50 000 человек в месяц, по словам министра обороны страны Михаила Федорова.

Многие украинские офицеры считают, что стране необходимо перенять российскую тактику и активнее работать по тылам противника. «Все зависит от них на тактическом уровне», — говорит майор Олег Ширяев, командир 225-го штурмового полка в Запорожской области.

Несмотря на почти 1,2 миллиона российских потерь, Кремль продолжает наступление. Украинская армия потеряла 500–600 тысяч человек. По словам военных аналитиков, российская стратегия «охоты» на украинские дроны позволяет системно разрушать ключевой элемент обороны противника.

На фронте в Запорожской области украинские войска оборудуют линии противодроновыми сетями и строят укрепления, чтобы сдерживать небольшие группы солдат, пытающихся проникнуть в тыл. Однако переброска войск на южный фронт затруднена из-за концентрации сил в Донецкой области, крупнейшем театре боевых действий.

Жители Запорожья, расположенного всего в 14 милях от российских позиций, опасаются постоянных атак дронов, способных нарушить повседневную жизнь, как это произошло в Херсоне. Украинские войска стараются развивать средне-дальние дроновые возможности, чтобы бить по противнику до того, как он успеет прорваться в тыл.

Украина продолжает адаптироваться к новой реальности, превращая угрозу российских дронов в стимул для модернизации обороны.

