17 мая 2026, воскресенье, 17:51
Украинские военные разоблачили фейковые карты россиян

  • 9.02.2026, 16:46
  • 2,494
Небольшие группы оккупантов выдают за «захват» населенных пунктов.

Российские «военкоры» заявили о якобы контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга эти сообщения опровергли и объяснили реальную ситуацию на фронте.

Об этом «РБК-Украина» сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, если сравнить карты, которые распространяют российские пропагандисты, с официальными данными Генерального штаба ВСУ, можно увидеть существенные расхождения.

В частности, российская сторона заявляет, что их войска якобы почти подошли к Покровскому в Днепропетровской области, однако реальная ситуация на фронте этого не подтверждает.

Волошин объяснил, что россияне осуществляют инфильтрационные действия — небольшие попытки проникновения, которые впоследствии подают как якобы захват населенных пунктов.

В качестве примера он привел заявления РФ о «взятии» Терноватого, хотя до реальной линии боевого соприкосновения там не менее 10–15 километров.

«Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными», — отметил спикер.

Он добавил, что на официальных страницах Сил обороны Юга обнародовано видео уничтожения вражеских групп у знака населенного пункта Терноватое.

Волошин отметил, что россияне рисуют искаженную линию боевого соприкосновения, таким образом они пытаются оправдать собственные предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.

«Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия — ежедневно до двух десятков — для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (в районе тех населенных пунктов, где россияне заявляют о начале нашего «контрнаступления», — ред.)», — пояснил он.

Как подытожил представитель Сил обороны Юга, «с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением».

