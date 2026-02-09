17 мая 2026, воскресенье, 17:51
В Минске нетрезвый водитель Toyota спровоцировала целую серию ДТП

  9.02.2026, 17:00
В крови женщины выявили более 1 промилле алкоголя.

Сегодня утром 37-летний водитель Toyota ехала по проспекту Жукова и вблизи дома №119 по улице Грушевской столкнулась с Audi. Через некоторое время на этом же участке случилось ДТП с участием Mercedes и двух автомобилей Skoda.

Как сообщает Госавтоинспекция, аварии произошли в результате несоблюдения водителем Toyota безопасной дистанции. По той же причине повреждения получили Mercedes и два автомобиля Skoda.

У сотрудников ГАИ Минска вызвало подозрение физическое состояние водителя Toyota. По результатам медицинского освидетельствования в организме женщины выявлено более 1 промилле алкоголя.

Никто не пострадал, транспортные средства получили повреждения. Водитель Toyota задержана, ее автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

