В Минске нетрезвый водитель Toyota спровоцировала целую серию ДТП 5 9.02.2026, 17:00

В крови женщины выявили более 1 промилле алкоголя.

Сегодня утром 37-летний водитель Toyota ехала по проспекту Жукова и вблизи дома №119 по улице Грушевской столкнулась с Audi. Через некоторое время на этом же участке случилось ДТП с участием Mercedes и двух автомобилей Skoda.

Как сообщает Госавтоинспекция, аварии произошли в результате несоблюдения водителем Toyota безопасной дистанции. По той же причине повреждения получили Mercedes и два автомобиля Skoda.

У сотрудников ГАИ Минска вызвало подозрение физическое состояние водителя Toyota. По результатам медицинского освидетельствования в организме женщины выявлено более 1 промилле алкоголя.

Никто не пострадал, транспортные средства получили повреждения. Водитель Toyota задержана, ее автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

