В Минске нетрезвый водитель Toyota спровоцировала целую серию ДТП

В Минске нетрезвый водитель Toyota спровоцировала целую серию ДТП5
- 9.02.2026, 17:00
- 6,288
В крови женщины выявили более 1 промилле алкоголя.
Сегодня утром 37-летний водитель Toyota ехала по проспекту Жукова и вблизи дома №119 по улице Грушевской столкнулась с Audi. Через некоторое время на этом же участке случилось ДТП с участием Mercedes и двух автомобилей Skoda.
Как сообщает Госавтоинспекция, аварии произошли в результате несоблюдения водителем Toyota безопасной дистанции. По той же причине повреждения получили Mercedes и два автомобиля Skoda.
У сотрудников ГАИ Минска вызвало подозрение физическое состояние водителя Toyota. По результатам медицинского освидетельствования в организме женщины выявлено более 1 промилле алкоголя.
Никто не пострадал, транспортные средства получили повреждения. Водитель Toyota задержана, ее автомобиль помещен на охраняемую стоянку.