17 мая 2026, воскресенье, 17:51
Мировая спортивная экономика может вырасти до $8,8 триллионов

2
  • 9.02.2026, 17:08
  • 1,322
Но есть три условия.

В 2026 году мир увидит уникальное совпадение крупнейших спортивных событий — Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионата мира по футболу и Юношеских Олимпийских игр. Но влияние спорта давно выходит за пределы арен — он формирует образ жизни, здоровье и социальные связи миллиардов людей, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке Всемирного экономического форума (ВЭФ), нынешняя спортивная экономика в $2,3 трлн вырастет до $8,8 трлн к 2050 году. Однако ее потенциал зависит от трех основных факторов: здоровья людей, устойчивой среды и сильных сообществ.

Физическая активность людей по всему миру идет на спад, особенно среди молодежи. По данным ВОЗ, к концу десятилетия это будет ежегодно обходиться системам здравоохранения более чем в $300 млрд. Одновременно климатические риски — жара, загрязнение воздуха, дефицит воды — уже срывают соревнования и ограничивают повседневные занятия спортом. Анализ ВЭФ показывает: к 2040 году лишь 10 стран смогут проводить зимние Олимпиады.

Если проблемы оставить без решений, сектор может терять до $1,6 трлн в год к середине века.

Но спорт может сам укрепить основы, от которых зависит. ВЭФ выделяет три направления.

Первое — переход к бережному использованию ресурсов. Циркулярные модели, вторичный рынок оборудования и снижение отходов способны одновременно расширить доступ к спорту и уменьшить экологический след.

Второе — создание общественных пространств для движения. Парки, велодорожки, чистые реки и доступные спортплощадки повышают вовлеченность, снижают выбросы и делают города привлекательнее для туризма и крупных событий.

Третье — привлечение инвестиций с социальным и экологическим эффектом. От устойчивой инфраструктуры до природоориентированного туризма — капитал должен работать на долгосрочную пользу.

Спорт, подчеркивают эксперты, способен стать не наблюдателем глобальных перемен, а их двигателем. И 2026 год покажет, какой путь отрасль выбирает.

