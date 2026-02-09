17 мая 2026, воскресенье, 17:52
  • 9.02.2026, 17:23
Audi готова составить конкуренцию Tesla
Фото: SH Proshots/Autoblog

Презентация нового электромобиля уже не за горами.

Audi завершает зимние испытания обновленного Q4 e-tron Sportback, и свежие снимки показывают, что презентация уже не за горами. Электрокроссовер, который конкурирует с Tesla Model Y, Polestar 2, Volvo EX40 и Genesis GV60, получил переработанный дизайн и улучшения в салоне, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Сегмент компактных электрокроссоверов остается одним из самых быстрорастущих, и Tesla Model Y все еще удерживает статус лидера продаж во многих странах. Обновленный Audi Q4 e-tron Sportback — попытка немецкого бренда отвоевать долю этого рынка. Более современный дизайн, улучшенная эргономика салона и переработанная электроника должны помочь Audi приблизиться к уровню технологичности Tesla, предлагая при этом более премиальный подход и традиционное немецкое качество исполнения. Для покупателей, которые ищут альтернативу Model Y, Q4 e-tron может стать одним из самых убедительных вариантов.

Прототип не удалось детально рассмотреть, но основные изменения уже заметны. Передние фары сохранили форму, однако получили новые световые LED-графики. Легкие правки коснулись и бампера — боковые воздухозаборники стали изящнее, а центральная секция теперь с шестигранной сеткой. Подсвеченный логотип Audi также может появиться на серийной версии. Сзади — обновленные фонари и более выразительный диффузор.

Хотя интерьер на снимках не виден, ранее замеченные прототипы подтверждают, что внутри кроссовер получит изогнутый единый экран для мультимедиа и приборов — как в новых моделях A5 и большом Q6 e-tron. Из-за этого дефлекторы и климат-контроль расположены ниже, в центр панели. Интерфейс стал чище, остались некоторые физические кнопки.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина