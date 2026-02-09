9.02.2026, 17:29
Британия создает штаб для борьбы с российским «теневым флотом»

  • 9.02.2026, 17:29
  • 1,174
Лондон намерен усилить мониторинг и перехват подсанкционных судов у своих берегов.

Великобритания намерена усилить противодействие российскому «теневому флоту» и создать специальный командный центр для мониторинга и возможного перехвата подсанкционных судов у восточного побережья страны.

Об этом говорится в расследовании Sunday Times.

По данным источников издания, из нового штаба военные будут собирать разведывательные данные, отслеживать суда, которые помогают России обходить санкции, а также при необходимости смогут перехватывать их в море.

Командный центр планируют разместить на базе учебного комплекса HMS Calliope в Гейтсхеде, который сейчас использует резерв Королевского флота. Объект должны переоборудовать в полноценную военную базу. Оттуда дистанционно управляемые лодки смогут патрулировать акватории Северного моря и Ла-Манша на расстоянии до 800 километров.

В перспективе эти беспилотные суда будут следить за российскими танкерами, выявлять корабли с фальшивыми флагами или названиями и собирать разведывательную информацию о перемещении судов «теневого флота».

Как отмечает Sunday Times, одной из главных проблем в задержании судов с незаконными грузами остается высокая стоимость их длительного содержания. Среди возможных решений команда министра обороны Великобритании Джона Гилли рассматривает продажу нефти из задержанных танкеров для компенсации расходов на их арест и дальнейшее содержание.

