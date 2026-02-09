Надо Лукашенко позвать на турнир на открытых ледовых площадках Белгорода

9.02.2026, 17:35

Фото: AFP

Даже на профанацию сил уже нет.

Зимняя Олимпиада в Италии проходит словно в какой-то иной вселенной, в которой нашей страны нет. Раньше отстранение России так не воспринималось, были свежи в памяти времена российского участия. Теперь же это уже так далеко, что впечатления стерлись.

При этом никаких альтернативных игр власти России организовать не смогли — пусть МИД уверяет, что «с нами большинство человечества», но они все не «с нами» (т.е. не с верхушкой нашей страны), а на Олимпиаде.

Кроме того, денег на спортивные праздники нет. Это тоже важно — во время Олимпиады в Париже еще как-то пузырились, сейчас сдулись. Показательная эволюция — даже на профанацию сил уже нет.

Есть, однако, «плодотворная дебютная идея», способная уесть недругов. Властям стоило бы организовать международный хоккейный турнир на открытых ледовых площадках Белгорода (в заокеанской НХЛ такие матчи каждый сезон играются). Погода там стоит подходящая – мороз. Обстановка сложная, но играть можно назло дронам и ракетам.

Российскую сборную выводить на лед должен, разумеется, Путин — непревзойденный бомбардир скрепной НХЛ (по пять шайб за игру). Среди болельщиков вся верхушка: Мишустин, Лавров, Шойгу, Белоусов и др.

Краснощекий, одетый Дедом Морозом Медведев на трибуне нестройно кричит запиленным голосом «Шай-бу!», размахивая термосом, в котором совсем не чай. Рядом заледенело качается, вытаращив глаза, Захарова, наряженная Снегурочкой. Праздник зимы в прифронтовом городе!

Набрать в соперники сборных со всей страны, Лукашенко позвать и сыграть турнир, где победитель, разумеется, известен заранее.

Интересно, как бы отнеслись к такой движухе белгородцы? Могли бы они почувствовать, что начальство, наконец-то, «вместе с народом»? Трудный вопрос.

