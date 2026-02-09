9.02.2026, 17:56
Очереди на белорусской границе сохраняются после выходных

  • 9.02.2026, 17:56
иллюстративное фото

Какая ситуация в пунктах пропуска?

Более 400 транспортных средств ожидают въезда в ЕС после выходных. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 9 февраля.

По данным ГПК, въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 300 большегрузов. Сопредельная сторона за выходные дни оформила 18% фур от нормы.

На польском направлении более 60 грузовых автомобилей фиксируется перед Бобровниками (Берестовица) и Кукурыками (Козловичи). С пятницы сотрудники польских погранпереходов приняли на свою территорию около 40% транспорта от нормы.

Водители легковых автомобилей находятся в ожидании только на въезд в Польшу перед Тересполем (Брест) – там скопилось 60 авто. За выходные польская сторона пропустила из Беларуси 30% легковушек.

