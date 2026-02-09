Белоруска прошла Окрестина, а потом стала успешной предпринимательницей и героиней Forbes 5 9.02.2026, 18:22

Отчисленная студентка в Беларуси построила бизнес в Европе и собственную школу успеха.

Telegram-канал «Суполка» рассказывает историю белоруски, которая прошла через задержание и отчисление из университета, смогла стать успешной в эмиграции и теперь учит этому других, пишет Hrodna.life.

Отчисленная студентка Наталья Маковик из 90-х удивилась бы, увидев себя сейчас. Она передала бизнес по продаже замков в Чехии, который вела 18 лет, сделала школу о том, как стать аристократом, и попала на обложку Forbes.

В 1999 году Наталья Маковик жила в Беларуси и считала, что ее жизнь закончена. После участия в протестах ее избили на улице и оставили на ночь на Окрестина. Ее исключили из вуза. По словам Натальи, не брали даже в уборщицы: «Тогда в Беларуси таких, как я, считали изгоями. Не было такой поддержки и солидарности, как сейчас. Меня ненавидел весь подъезд»

В таком состоянии в 2000-м году Наталья уехала учиться в маленький чешский городок с другими белорусскими студентами, которые покинули страну по политическим мотивам. Жила на стипендию в 3000 крон (в 2000-м году — примерно 80 евро, средняя зарплата — 13 600 крон). Хватало на оплату общежития, питание в столовой, немного еды — на вторую неделю деньги заканчивались.

Но однажды Наталья проснулась в общежитии — и поняла, что может дышать и у нее не болит живот. Страх полицейских и нервный тик ушли. Тогда она осознала, в каком напряжении жила в Беларуси.

Панк, который купил замок

Каждый год Наталья приходит на место, где впервые зародилась идея заниматься замками. В 1999-м году по приглашению чешских журналистов она приехала в Прагу. Стояла у Пражского града, смотрела на черепичные крыши и мечтала, как на пенсии будет жить на чердаке, как Карлсон. И тут ее спутник пригласил в гости в замок — мол, его друг как раз его купил.

— Я говорю, как купил замок? А он кто, принц или олигарх? Он говорит, да нет, у него панк-группа своя. Я не понимаю, как панк купил замок? Потому что он богатый панк? «Да нет, у нас за символическую сумму можно купить. Он себе купил, и вот вся семья теперь чинит этот замок».

Я-то собиралась до своих 70 лет сражаться с диктатурой, и вдруг услышала такое. Значит, замок можно купить? И продать? Можно чинить? Я тоже так хочу!

Униженная белорусскими властями Наталья решила наперекор всему стать «королевой» в замке.

Последняя попытка, которая удалась

Спустя семь лет она организовала крупнейшее агентство VIPCastle, которое занимается продажей исторической недвижимости. Первая сделка — до сих самая запоминающаяся. На то время у нее параллельно был бизнес в туризме.

Пять лет Наталья пыталась продавать замки — сделала сайт, возила людей на осмотры. Но до сделки не доходило. Однажды муж позвал ее в кафе и завел разговор о смене бизнеса.

— Говорит, слушай, давай какой-нибудь ресторан откроем, что ты с этими замками? Ну не получается ничего.

Наталья расплакалась, согласилась… и сделала последнюю попытку. Дала объявление на Facebook о продаже очередного замка за 40 тыс. евро. И ей написала пользовательница соцсети. Аукцион был через два дня, а она жила за 5000 км. Поэтому предложила Наталье купить его за нее.

Цена выросла в два раза — до 80 тыс. евро. Из-за ряда бюрократических и семейных трудностей формально хозяйкой замка стала Наталья — на целый год.

— Это была самая сумасшедшая, абсолютно ненормальная ситуация, когда я — хозяйка замка! То, о чем я мечтала, на меня свалилось и нужно было переписывать электричество, нанимать сторожа, и организовать реконструкцию. А хозяйка, настоящая хозяйка, она тоже переживала, потому что она же мне все отдала. Она боялась. Я понимала это. Но я сказала — знаете, я не буду Вас обманывать, — рассказала Наталья.

7 лет на одну сделку

Так прошли следующие 18 лет.

— Я себя видела не как риелтора, а как человека, который спасает архитектурное наследие Европы и подбирает для замков, дворцов, крепостей, пивоварен инвесторов ответственных, которые действительно будут заботиться. У меня была миссия, — рассказала Наталья.

Она описывала не только состояние замка, количество площадей и окон, но и работала в архивах, искала историю замка и подбирала его по архетипу человека: «Я понимала, для кого это, какой это должен быть человек, какую струну души должно это затронуть, чтобы человек этот замок купил не просто как какое-то здание, а место, которое делает его лучше, которое делает его мудрее, спокойнее, ответственнее».

Некоторые замки продавались по семь лет — всё это время шли осмотры. За время работы Наталья на уровне страны и Европы обратила внимание на состояние замков.

Вышла из эмигрантской парадигмы и стала работать с местными жителями, европейцами. Советовала министру культуры, как нужно поддерживать владельцев памятников.

Попала на страницы Forbes и Bloomberg. Про нее сняли документальный фильм на чешском телевидении и мини-фильм на немецком телевидении ARD.

И в какой-то момент Наталья поняла, что выгорела и сделала в бизнесе всё, что можно. Поэтому его продала. Но работу с замками не бросила. Теперь она занимается консультированием.

В прошлом году Наталья вернулась к идее замкового девелопмента — восстановлению руин под коммерческие проекты. Экспертка рассказывает, как получить финансирование или банковское кредитование, где найти дотации, как составить жизнеспособный бизнес-план и провести реконструкцию.

Академия «миледи» и швейцарский кейс

Кроме того, из работы с замками выросло несколько других проектов. Сегодня Наталья руководит «Академией замковедения», где учит стратегиям выживания аристократических династий. Она называет ее закрытой образовательной и духовной программой. Эмигрантам, экспертам и предпринимателям обещают помочь обрести связи и покровителей в новой стране по Методу Риччи — методу культурной адаптации. На курсе изучают древнюю технику Ордена иезуитов, которая помогает превратиться в «аристократа духа» и стать частью высшего круга.

Проект Наталья придумала, пока 18 лет общалась с замковладельцами, династийными аристократами, правящими династиями. Она заинтересовалась, как им удалось на протяжении 600-700 лет сохранить семью, сохранить бизнесы, корону? При том, что тоже переживали революции, войны, бега.

— И вот я поняла, что в наше время, турбулентное, жуткое, страшное, я с 2011 года веду огромное исследование, я задаю всем аристократам и замковладельцам вот эти вопросы о жизни.

Более того, я историю этих династий изучаю с точки зрения их секретов успеха. Я вывожу эти правила, о том, как себя вести, как реагировать, как себя подготовить к жизни — именно этому я учу в Академии замковедения. Я рассказываю секреты аристократов.

После обучения в школе оперная дива смогла вернуться на сцену — она перестала выступать из-за войны в Украине. Художница нашла себе покровительницу — графиню.

— У меня был случай: студентка из Харькова бежала в Швейцарию. До войны она руководила финансовым отделом, а в эмиграции работала на трех работах — на ферме, уборщицей и посудомойкой.

Она не хотела жить на пособия, но чувствовала себя раздавленной. Состоятельный немец, с которым она познакомилась, видел в ней беженку. Она пришла в Академию со словами: «Мне плохо, я больше не могу».

Перелом случился, когда мы организовали аудиенцию с Лихтенштейнской княжеской семьей. Она увидела, что истинная элита принимает её как равную. Её плечи расправились. Когда она отправила фото с этой встречи своему знакомому немцу, тот вдруг увидел в ней не «беженку-уборщицу», а ту статную женщину, которой она всегда была внутри. Он понял её масштаб и сделал предложение. Сейчас она подтверждает диплом финансиста и обрела тихую радость.

Наталья встречалась со скептиками, которые говорят: «Подумаешь, съездили, пофотографировались с какими-то там аристократами». Но по ее мнению, уважительное отношение, обращение «милорд» и «миледи» в школе — позволяют раскрываться.

Роскошь естественности: почему у князей кривые зубы

По словам Натальи, вхождение в высший свет не требует вложений. Нужно просто научиться вести себя, поддерживать светскую беседу, правильно реагировать. Кому-то стоит немного сменить одежду и обувь — но речь не идет о дорогих брендах.

— Я общаюсь с богатейшими монархами мира, и там нет никакой пластической хирургии. Если маникюр — то никакого шеллака, только коротко подстриженные ногти с прозрачным лаком. Моих студенток больше всего поразили зубы правителя Лихтенштейна — владельца богатейшего банка. У него нет виниров! Зубы здоровые, но естественные, даже кривые. Для него эта искусственность — лишнее.

Нам кажется, что если мы поставим виниры или накачаем губы, сделаем брови, ресницы или еще что-то с собой сотворим, вот тогда мы станем достойны лучшей жизни. Они эти вопросы себе не задают, и им это не нужно.

Миссия против «инфоцыганства»: зачем учиться манерам аристократов?

— У меня больше 500 лекций в бесплатном доступе на YouTube: от стратегического мышления и осознанности до духовных практик. Я отдаю это даром, чтобы люди могли сами почувствовать: есть ли в этом мудрость? Если вы слышите отклик, слушайте дальше.

Мой «Метод Риччи» — это 100 лекций, основанных на эксклюзивных материалах, старинных работах и практиках европейской аристократии. Платными я сделала только сжатые мини-курсы для тех, кому нужно быстрее, — рассказала Наталья в ответ на вопрос об «инфоцыганстве» (понятие устоявшееся, но правильнее будет инфомошенничество — так мы не оскорбим народность рома — Hrodna.life).

Для Натальи это миссия. Она убеждена: если люди научатся достоинству и стратегиям высшего общества, в мире не будет войн.

— Люди с уверенностью в себе, без травм и комплекса вины, не желающие манипулировать, способны остановить агрессора не «колдовством», а честными и точными переговорами. Те, кто владеет стратегическим мышлением, смогут организовать процессы так, чтобы сменить диктатуру на созидание и построить на её месте сильную страну. Это не высокие материи, это чистая практика.

36 стратагем: как победить, когда вы проиграли все

Особое место в обучении занимает курс по древнекитайским стратегиям. Его Наталья очень советует именно белорусам, которым сопереживает в эмиграции.

— В Китае давно расписали 36 сценариев развития любых событий и механизмы победы для каждого из них. Самое важное: там разбираются шесть ситуаций, когда вы проиграли абсолютно. И даже для этого «дна» есть шесть вариантов выхода!

Если вы чувствуете, что погибли — вас уволили, бросили, вы лишились документов или родины — идите и слушайте эти лекции. Там разобраны конкретные кейсы: как выбрать модель поведения, чтобы выйти из кризиса. Нельзя терять веру и надежду. Всегда есть выход, нужно просто сесть и подумать, а если не получается самому — искать помощь.

Еще один из методов, которые советует Наталья — «Внутренний замок» от советского диссидента Владимира Буковского. В своей книге «Building a castle» («Выстраивание замка») он описывал, как сидел в тюрьме и в психиатрической больнице.

Чтобы не сойти с ума и сохранить достоинство, он каждый день мысленно строил замок. Он представлял, как лопатой копает фундамент, как заливает бетон, как кладет каждый кирпич и возводит башни. К концу срока он уже мысленно расставлял книги в своей библиотеке.

Мы переезжаем и теряем профессию, наши дипломы не признаются. Но важно осознать: вы здесь не просто так. Это шанс реализовать призвание в масштабах, которые в диктатуре были невозможны.

— Признайте: в том, что случилось, нет вашей вины — это внешние обстоятельства. В диктатуре развиваться нельзя, — подбадривает белорусов Наталья.

Когда замки становятся тюрьмами

То же самое Наталья говорит и о восстановлении замков в Беларуси. По ее словам, не время вкладывать деньги в замки Беларуси. И более того — не время там жить, иначе придется постоянно идти на компромиссы:

— Какие замки, когда там внутренние замки людей разрушены? Когда, извините, замки превращаются в тюрьмы, я вот вспоминаю Володарку, это очень символично.

Поэтому главное сейчас, считает она, сохранить себя.

Наталья живет в Европе уже дольше, чем жила в Беларуси. Восхищается своим Лихтенштейном — страной, где «люди живут в абсолютном доверии друг к другу и 300 лет не знали войн». Но обещает — если почувствует, что ее опыт восстановления замков нужен новой Беларуси — не исключает возвращения.

