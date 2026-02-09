В Беларуси продают уникальный раритетный родстер
- 9.02.2026, 18:34
Цена авто сопоставима с минской квартирой.
В Беларуси выставили на продажу родстер MG MGA 1959 года выпуска, заметил портал av.by.
Объявление с предложением купить раритетное авто выставил специализированный автосалон.
В каталоге av.by предлагается версия MG MGA 1959 года. Она укомплектована 1,5-литровым двигателем. За 67 лет эксплуатации авто проехало лишь 72 883 км. Внешний вид – отличный.
Каким образом такая раритетная машина добралась до Беларуси, не уточняется. Зато цена видна всем и сразу.
Продать родстер MG MGA 1959 года согласны за $79 тыс. Помимо лизинга, кредита и рассрочки, можно отдать свой старый автомобиль, чтобы получить раритет.
По информации автопортала, MG MGA дебютировал в 1955 году на Франкфуртском автосалоне и стал революционной моделью для компании MG (Morris Garages).
Первая версия, получившая название MGA 1500, оснащалась надежным, но не слишком мощным двигателем B-Series объемом 1,5 л (68–72 л.с.).
В 1959-м на смену MGA 1500 пришла обновленная версия MGA 1600 с увеличенным до 1,6 л агрегатом, мощность которого возросла до 80 л.с.