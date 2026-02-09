закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси продают уникальный раритетный родстер

2
  • 9.02.2026, 18:34
  • 5,928
В Беларуси продают уникальный раритетный родстер

Цена авто сопоставима с минской квартирой.

В Беларуси выставили на продажу родстер MG MGA 1959 года выпуска, заметил портал av.by.

Объявление с предложением купить раритетное авто выставил специализированный автосалон.

В каталоге av.by предлагается версия MG MGA 1959 года. Она укомплектована 1,5-литровым двигателем. За 67 лет эксплуатации авто проехало лишь 72 883 км. Внешний вид – отличный.

Каким образом такая раритетная машина добралась до Беларуси, не уточняется. Зато цена видна всем и сразу.

Продать родстер MG MGA 1959 года согласны за $79 тыс. Помимо лизинга, кредита и рассрочки, можно отдать свой старый автомобиль, чтобы получить раритет.

Фото: Каталог av.by

По информации автопортала, MG MGA дебютировал в 1955 году на Франкфуртском автосалоне и стал революционной моделью для компании MG (Morris Garages).

Первая версия, получившая название MGA 1500, оснащалась надежным, но не слишком мощным двигателем B-Series объемом 1,5 л (68–72 л.с.).

В 1959-м на смену MGA 1500 пришла обновленная версия MGA 1600 с увеличенным до 1,6 л агрегатом, мощность которого возросла до 80 л.с.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина