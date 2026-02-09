закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США перехватили еще один танкер «теневого флота» РФ в Индийском океане

4
  • 9.02.2026, 18:40
  • 5,028
США перехватили еще один танкер «теневого флота» РФ в Индийском океане

Судно Aquila II использовалось для экспорта подсанкционной российской нефти.

Соединенные Штаты перехватили танкер Aquila II в Индийском океане. Судно нарушало санкционный режим.

Об этом сообщил Пентагон.

«Aquila II действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. Он убегал - и мы пошли следом. Министерство войны отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана», - отметили там.

На портале ГУР МО сообщается, что танкер задействован в экспорте подсанкционной российской нефти и нефтепродуктов из российских портов Черного, Балтийского морей, тихоокеанского региона.

Против судна применили санкции США, Великобритания, ЕС, Канада, Швейцария и Украина.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина