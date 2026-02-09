США перехватили еще один танкер «теневого флота» РФ в Индийском океане

США перехватили еще один танкер «теневого флота» РФ в Индийском океане4
- 9.02.2026, 18:40
- 5,028
Судно Aquila II использовалось для экспорта подсанкционной российской нефти.
Соединенные Штаты перехватили танкер Aquila II в Индийском океане. Судно нарушало санкционный режим.
Об этом сообщил Пентагон.
«Aquila II действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. Он убегал - и мы пошли следом. Министерство войны отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана», - отметили там.
На портале ГУР МО сообщается, что танкер задействован в экспорте подсанкционной российской нефти и нефтепродуктов из российских портов Черного, Балтийского морей, тихоокеанского региона.
Против судна применили санкции США, Великобритания, ЕС, Канада, Швейцария и Украина.