«Зомби-танки»: Россия бросает древние Т-62 в украинскую «мясорубку»

Эксперты называют это признаком острого дефицита современной техники.

Россия все активнее использует на фронте устаревшие танки Т-62 1960-х годов, что эксперты называют признаком острого дефицита современной техники. По оценкам, страна потеряла более 4 тысяч основных боевых танков, включая почти всю активную линейку Т-80, — и теперь вынуждена возвращать из хранилищ «мобильные гробы», как называют эти машины аналитики, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

С начала вторжения Россия потеряла как минимум 334 Т-62, причем темпы их уничтожения выросли в несколько раз в 2025 году. Значительная часть танков поступает на передовую после длительного хранения и лишь частичных модернизаций — новых прицелов и динамической защиты.

Основная проблема российских танков — конструктивный дефект. Боекомплект хранится в автомате заряжания прямо под башней. Любое попадание вызывает взрыв и башню выбрасывает на несколько метров вверх. Именно поэтому кадры с сорванными башнями российских Т-72, Т-80 и Т-90 стали символом войны. С Западными танками такого не происходит, снаряды там размещаются в изолированных отсеках.

Масштаб потерь техники — колоссальный. По данным OSINT-аналитиков, уничтожено, повреждено или захвачено свыше 4,3 тысячи российских танков, почти 9 тысяч БМП и свыше 1,5 тысячи артиллерийских систем. При таких цифрах производство не успевает восполнять утраты.

Несмотря на попытки сохранить оставшиеся более новые модели, Россия продолжает бросать Т-62 и даже Т-54/55 в лобовые атаки. Однако продвижение остается минимальным — около 70 метров в день. По расчетам экспертов, при таком темпе Москве понадобилось бы более 150 лет, чтобы занять остальную территорию Украины.

