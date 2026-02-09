Европейская демократическая партия: Орбан — это враг Европы и своего народа

Европейская демократическая партия: Орбан — это враг Европы и своего народа7
- 9.02.2026, 19:01
- 5,846
В партии прокомментировали недавние слова премьера Венгрии о том, что Украина стала «врагом» Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «врагом» Европы, так как «подрывает» единство и мир в ЕС. Об этом говорится на странице Европейской демократической партии в X.
В партии прокомментировали недавние слова Орбана о том, что Украина стала «врагом» Венгрии, так как Киев стремится лишить Будапешт доступа к дешевым энергоносителям из России.
«Если здесь и есть враг, то давайте внесем ясность: это не Украина. Это сам Орбан. Он — враг Европы, потому что подрывает единство и мир. И, прежде всего, Орбан — враг венгерского народа, который он изолирует и предает», — сказано в посте.