17 мая 2026, воскресенье, 19:31
  • 9.02.2026, 19:17
Брэд Питт вернется к своей культовой роли
Брэд Питт

Актер сыграет персонажа из фильма Тарантино в картине «Приключения Клиффа Бута».

Американский актер Брэд Питт вернется к своей культовой роли. Об этом сообщило издание Independent.

Он повторит оскароносную роль Клиффа Бута в новом фильме «Приключения Клиффа Бута» — продолжении картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», вышедшей в 2019 году.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер-трейлер фильма во время Super Bowl LX — решающего матча Национальной футбольной лиги США сезона 2025 года, который прошел 8 февраля 2026 года.

Официальный тизер еще не был опубликован в сети.

Режиссером спин-оффа стал Дэвид Финчер, а Квентин Тарантино написал его сценарий.

