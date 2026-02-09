Брэд Питт вернется к своей культовой роли2
- 9.02.2026, 19:17
- 4,610
Актер сыграет персонажа из фильма Тарантино в картине «Приключения Клиффа Бута».
Американский актер Брэд Питт вернется к своей культовой роли. Об этом сообщило издание Independent.
Он повторит оскароносную роль Клиффа Бута в новом фильме «Приключения Клиффа Бута» — продолжении картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», вышедшей в 2019 году.
Стриминговый сервис Netflix показал тизер-трейлер фильма во время Super Bowl LX — решающего матча Национальной футбольной лиги США сезона 2025 года, который прошел 8 февраля 2026 года.
Официальный тизер еще не был опубликован в сети.
Режиссером спин-оффа стал Дэвид Финчер, а Квентин Тарантино написал его сценарий.