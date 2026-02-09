закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Лидеры ЕС обсудят, как сделать Европу сильным игроком

2
  • 9.02.2026, 19:27
  • 1,374
Politico: Лидеры ЕС обсудят, как сделать Европу сильным игроком

Они готовятся к «насыщенной неделе».

Лидеры ЕС готовятся к «насыщенной неделе», в течение которое европейские лидеры обсудят «сложнейшие вопросы» и будут выяснять, как сделать Европу «сильным глобальным игроком» в мире, который становится «все более безжалостным». Об этом пишет европейское издание Politico.

Издание отмечает, что на неделе с 9 по 15 февраля лидеры будут обсуждать повышение экономической конкурентоспособности ЕС, снижение зависимости от США и помощь Украине. По словам бывшего премьер-министра Италии Энрико Летта, ближайшие дни покажут, сможет ли Европа «переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой».

А именно в среду, 11 февраля, пройдет встреча министров обороны стран ЕС, посвященная поддержке Украины. На четверг, 12 февраля, запланирован саммит ЕС, где лидеры будут обсуждать экономические вопросы и решать судьбу торгового соглашения с США. А в пятницу, 13 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности, где политики обсудят Украину и будущее отношений с США. Politico пишет, что «всех будет волновать вопрос: есть ли у ЕС хоть какая-то надежда встать на ноги без помощи Вашингтона?».

«К концу недели ответов на эти важные вопросы может и не быть, но лидеры ЕС, по крайней мере, надеются определить, как будут развиваться события дальше», — подчеркнуло издание.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина