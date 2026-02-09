Politico: Лидеры ЕС обсудят, как сделать Европу сильным игроком 2 9.02.2026, 19:27

Они готовятся к «насыщенной неделе».

Лидеры ЕС готовятся к «насыщенной неделе», в течение которое европейские лидеры обсудят «сложнейшие вопросы» и будут выяснять, как сделать Европу «сильным глобальным игроком» в мире, который становится «все более безжалостным». Об этом пишет европейское издание Politico.

Издание отмечает, что на неделе с 9 по 15 февраля лидеры будут обсуждать повышение экономической конкурентоспособности ЕС, снижение зависимости от США и помощь Украине. По словам бывшего премьер-министра Италии Энрико Летта, ближайшие дни покажут, сможет ли Европа «переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой».

А именно в среду, 11 февраля, пройдет встреча министров обороны стран ЕС, посвященная поддержке Украины. На четверг, 12 февраля, запланирован саммит ЕС, где лидеры будут обсуждать экономические вопросы и решать судьбу торгового соглашения с США. А в пятницу, 13 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности, где политики обсудят Украину и будущее отношений с США. Politico пишет, что «всех будет волновать вопрос: есть ли у ЕС хоть какая-то надежда встать на ноги без помощи Вашингтона?».

«К концу недели ответов на эти важные вопросы может и не быть, но лидеры ЕС, по крайней мере, надеются определить, как будут развиваться события дальше», — подчеркнуло издание.

