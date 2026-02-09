Блогер из Жлобина рассказала о конфликте в местном магазине райпо 12 9.02.2026, 21:25

Огромную недостачу повесили на продавца, та свою вину не признает.

Блогер из Жлобина Mama4ka_tiktoka рассказала историю Людмилы Кульбаковой — продавца городского магазина № 3. Он принадлежит Рогачевскому филиалу «Белкоопсоюза». Около двух месяцев женщина находилась на больничном, а когда вернулась — ее обвинили в крупной недостаче. Сама же она считает, что виновато во всем руководство.

На видео блогер зачитывает обращение Людмилы Кульбаковой к председателю «Белкоопсоюза» Инессе Короткевич. В нем Людмила сообщает, что проработала в жлобинском магазине № 3 более 14 лет и уволилась «по причине невыносимых условий труда и противоправных действий руководства». А все началось, когда Кульбакова пошла на больничный — 30 апреля прошлого года.

— Опасаясь порчи товаров, я предприняла следующие шаги: устно обращалась к руководству, но была проигнорирована и удалена из корпоративного чата. 28 мая 2025 года написала официальное заявление на имя директора [Рогачевского филиала] Ольги Кремень с требованием вывезти скоропортящийся товар, — читает блогерка письмо Кульбаковой. — Не дождавшись реакции, я, понимая ответственность за сохранность имущества, самостоятельно предприняла попытку развезти товары по другим магазинам, чтобы спасти их от порчи. Однако заместитель директора по торговле и директор лично запретили мне это делать, дав прямое указание не трогать товар.

Больничный у Людмилы закончился 27 июня. А с 28 по 30 июня в магазине прошла ревизия.

— Бездействие и прямой запрет руководства привели к тому, что товары испортились. И по результатам мне была предъявлена недостача на сумму 6 599,68 рубля, что является прямым следствием халатности самих руководителей, — говорится дальше в письме.

Кульбакова также обвиняет руководство в том, что во время работы была вынуждена выполнять обязанности грузчика, уборщицы и продавца. Ей приходилось трудиться практически без выходных, при этом заработная плата оставалась низкой. Руководство же, утверждает Кульбакова в письме, игнорировало ее обращения.

— Итогом такой кадровой и управленческой политики стало мое увольнение и закрытие магазина с 30 июня 2025 года, так как найти другого сотрудника, согласного работать в подобных условиях, оказалось невозможно. Руководство филиала своими действиями уничтожило рабочее место и нанесло ущерб репутации потребительского общества.

Людмила Кульбакова просит признать, что недостача была допущена не по ее вине, и взыскать деньги с виновных.

В другом своем видео Mama4ka_tiktoka отмечает, что случай Кульбаковой в рогачевском филиале не единственный. По ее словам, ранее недостачу в 5000 рублей выставили другому продавцу.

— Прошу максимальный репост делать, дать огласку этой несправедливой ситуации. Я думаю, что люди, которые работают в таких сферах, не должны отвечать за халатность руководства, — говорит пользовательница TikTok.

Журналистка «Зеркала» как блогер позвонила в Гомельский областной филиал «Белкоопсоюза». Там историю с Кульбаковой подтвердили, но подробности рассказать отказались, отметив лишь, что «все разъяснения» теперь уже уволившейся продавщице дали.

Бывшие сотрудники: «Заставляли брать кредит для погашения долга»

Оба видео Mama4ka_tiktoka посмотрели уже более 200 тысяч раз. Под ними — более 200 комментариев. Внушительная их часть — от бывших продавцов магазинов «Белкоопсоюза», их родственников и знакомых. Люди жалуются на похожие ситуации:

«Я в 28 лет попала на отработку в райпотребсоюз. Это действительно группировка. На меня как на молодого специалиста повесили недостачу в 15 млн белорусских рублей (сумма до деноминации 2016 года, сейчас это 1500 рублей. — Прим. ред.). Сигнализация не работала, как оказалось, ключи были у предыдущего продавца (ее сын увидел их у меня на прилавке и сказал, что такой есть у мамы). При ревизии было 12 бутылок коньяка, я ни одной бутылки не продала, при повторной ревизии с ОБЭПом их осталось девять. Был суд: районный повесил все на меня, областной, к счастью, снял обвинение. Больше туда ни ногой».

«Это уже не первая ситуация. Вешают недостачи, списывать просрочку не хотят. Давно пора взяться государственным органам за райпо».

«А еще продавцы — кочегары. И им за это не доплачивают. Сейчас считают, сколько торфа потратили на отопление, и начинают высчитывать».

«Я тоже работала в молодости в райпо — та еще яма. Бегите, люди. Пришлось брать кредит».

«У моей подруги в Гомеле такая же история, только чтобы уволиться из этой богадельни, ей пришлось взять кредит».

«Я работала в таких же условиях в райпо. На каждое нарушение у меня была докладная на имя председателя райпо, заверенная у секретаря копия хранилась у меня. О том, что нарушен температурный режим, были жалобы покупателей в книге жалоб и отзывов. Поэтому, когда я расторгла контракт и райпо отказало в компенсации, я обратилась в суд. Докладные были доказательством нарушений и бездействия руководства. Суд я выиграла. Очень любила свою работу и людей. Стаж в райпо — 33 года».

«У райпо всегда были свои законы. Что хотят, то и делают, им никто не указ».

«И я так работала в райпо. Беспредел там творится, все безнаказанно. Во всем виноваты продавцы. Еле вырвалась из этой организации. Я за вас».

«Я уже записывала видеообращение по поводу райпо. Вышла на замену из отпуска — за три недели работы выплатили 500 рублей. Оттуда бежать без оглядки нужно. Это творится по всей Беларуси».

«Такая ситуация во всех райпо Беларуси. Самое обидное, что проверка приезжает, но проверяют сроки, ассортимент, и никто не спрашивает нас, продавцов, какие у нас условия труда и так далее».

«Главная вина продавца в том, что она в самом начале обращалась устно. Нужно было написать заявление на имя директора райпо с припиской, что второе отправлено в областное райпо и прокуратуру. А так она ничего не докажет».

«А потом этот просроченный товар, как всегда, вешают на продавца — у нас так же было».

«Около восьми лет назад работала в райпо нашего района. В магазине нашли недостачу — на то время 120 тысяч рублей, поделили на пять человек. В то время в магазинах райпо нашего города было много недостач. Заставляли брать кредит для погашения долга. Вспоминаю то время как страшный сон. Время идет, а райпо все то же».

«Я удивлена, что человек отработал 15 лет и не принимал решений. Чтобы развезти товар, не надо указаний начальства. Главное, чтобы этот товар хотел взять другой магазин. Райпо — это, конечно, отдельная организация. Начальство всегда себе зарплаты крутило. Это было во все времена. Я в райпо проработала 45 лет и никому не позволяла сесть себе на шею. За все время не было ни одной недостачи, хотя я работала в коллективе из 10 человек».

«У нас в прошлом году по той же причине закрыли магазин, на продавца повесили долги в районе 15 тысяч белорусских рублей. И это был единственный магазин на несколько деревень».

«На мою жену повесили долг в 30 тысяч. Могилевское райпо. Работала сначала подсобным рабочим. Старую продавщицу уволили, а ее уговорили стать продавцом. Она говорила, что у нее нет образования. Обещали научить, но никто не учил — только объяснили, как кассой пользоваться, и оставили на произвол судьбы. Тоже неоднократно обращались по поводу просрочки, но ее просто игнорировали или кормили завтраками. А на переучете просрочку не считали и никаких актов списания не давали. Просто внаглую все повесили. Довели ее до больницы».

«Я работала в райпо Рогачевского района. Сдала магазин, внесла сумму недостачи — благо она была мирной, несколько сот рублей. Но, вуаля, через полгода мне звонит бухгалтер и говорит, что они, мол, пересчитали, и я еще должна. Я поинтересовалась, где это указано в ведомости переучета, а мне ответили, что ведомость не нашли, якобы она у них в компьютере. Ну смешные. Это самая худшая организация для работы, лучше туда не попадать».

