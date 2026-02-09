17 мая 2026, воскресенье, 21:03
Армения купила у США военные беспилотники

  • 9.02.2026, 19:49
Об этом сообщил премьер Никол Пашинян.

Армения приобрела у США военные беспилотники. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Пашинян отметил существенный прогресс в сфере военного и оборонительного сотрудничества между странами.

«Армения приобрела у США беспилотные летательные аппараты V-BAT, эффективность которых доказана богатым опытом эксплуатации», — сказал он.

По словам премьера, сделка укрепит оборонные возможности Армении.

Этот беспилотник, способный вертикально взлетать и садиться, был разработан специалистами компании Martin UAV, после чего проект был передан Shield AI. В 2021 году Военно-морские силы США выбрали V-Bat для создания прототипа и тестирования использования дрона с военных кораблей.

Данный БПЛА имеет размах крыла три метра и массу 57 килограммов. Он оснащен двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, который помогает аппарату развивать скорость до 90 километров в час.

