Армения купила у США военные беспилотники

Армения купила у США военные беспилотники1
- 9.02.2026, 19:49
Об этом сообщил премьер Никол Пашинян.
Армения приобрела у США военные беспилотники. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Пашинян отметил существенный прогресс в сфере военного и оборонительного сотрудничества между странами.
«Армения приобрела у США беспилотные летательные аппараты V-BAT, эффективность которых доказана богатым опытом эксплуатации», — сказал он.
По словам премьера, сделка укрепит оборонные возможности Армении.
Этот беспилотник, способный вертикально взлетать и садиться, был разработан специалистами компании Martin UAV, после чего проект был передан Shield AI. В 2021 году Военно-морские силы США выбрали V-Bat для создания прототипа и тестирования использования дрона с военных кораблей.
Данный БПЛА имеет размах крыла три метра и массу 57 килограммов. Он оснащен двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, который помогает аппарату развивать скорость до 90 километров в час.