Reuters: В ЕС предложили новую санкционную меру против России
- 9.02.2026, 20:02
Евросоюз впервые предложил ввести санкции против портов третьих стран.
В рамках 20-го пакета санкций против России Евросоюз собирается впервые включить порты третьих стран — в Индонезии и Грузии, сообщает Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС. Ограничения введут за операции с российской нефтью.
Так, ЕС намерен включить в пакет порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии. Кроме этого, под санкции блока попадут 42 танкера, а также банки из Таджикистана, Лаоса и Кыргызстана. При этом ЕС планирует снять санкции с двух китайских банков.
Ранее, 6 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла, что новый пакет санкций предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.
По ее словам, под санкции попадут еще 43 судна. Таким образом, их общее число вырастет до 640.
ЕС ввел последний — 19-й — пакет санкций против России 23 октября 2025 года. В перечень вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов по территории объединения.