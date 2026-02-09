Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания
- 9.02.2026, 20:04
Новые выборы в совет директоров каталонского клуба запланированы на 15 марта.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и часть совета директоров ушли в отставку, чтобы баллотироваться на новых выборах 15 марта, сообщается на сайте клуба.
Среди подавших в отставку вице-президенты Елена Форт и Рафаэль Эскудеро.
Текущий совет директоров в обновленном составе продолжит исполнять свои обязанности до 30 июня.
Лапорта возглавлял «Барселону» в 2003–2010 годах и вернулся на пост в марте 2021-го.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 23 туров, а на общем этапе Лиги чемпионов заняла пятое место и вышла в 1/8 финала.