Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания

  • 9.02.2026, 20:04
Жоан Лапорта
Фото: © AFP7 / Contributor / Getty Images Sport

Новые выборы в совет директоров каталонского клуба запланированы на 15 марта.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и часть совета директоров ушли в отставку, чтобы баллотироваться на новых выборах 15 марта, сообщается на сайте клуба.

Среди подавших в отставку вице-президенты Елена Форт и Рафаэль Эскудеро.

Текущий совет директоров в обновленном составе продолжит исполнять свои обязанности до 30 июня.

Лапорта возглавлял «Барселону» в 2003–2010 годах и вернулся на пост в марте 2021-го.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 23 туров, а на общем этапе Лиги чемпионов заняла пятое место и вышла в 1/8 финала.

