На минской таможне конфисковали боевую саблю 13 9.02.2026, 20:12

Фотофакт.

Минские таможенники нашли и конфисковали боевую саблю, незаконно ввозимую в Беларусь. Она была спрятана среди партии текстиля и автозапчастей. Экспертиза подтвердила, что клинок действительно является холодным оружием, сообщает пресс-служба Таможенных органов Беларуси.

Казахстанский перевозчик не указал саблю в декларации на смешанную партию груза, которая включала текстиль, автозапчасти и электроприборы. Чтобы выяснить, нужна ли для ввоза специальная лицензия, саблю отправили на экспертизу.

В таможенной лаборатории подтвердили, что клинок сделан заводским способом и относится к рубяще-режущему и колюще-режущему холодному оружию.

Минская областная таможня начала административный процесс в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, а саблю конфисковали до решения суда.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com