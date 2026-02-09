На минской таможне конфисковали боевую саблю

На минской таможне конфисковали боевую саблю13
- 9.02.2026, 20:12
Фотофакт.
Минские таможенники нашли и конфисковали боевую саблю, незаконно ввозимую в Беларусь. Она была спрятана среди партии текстиля и автозапчастей. Экспертиза подтвердила, что клинок действительно является холодным оружием, сообщает пресс-служба Таможенных органов Беларуси.
Казахстанский перевозчик не указал саблю в декларации на смешанную партию груза, которая включала текстиль, автозапчасти и электроприборы. Чтобы выяснить, нужна ли для ввоза специальная лицензия, саблю отправили на экспертизу.
В таможенной лаборатории подтвердили, что клинок сделан заводским способом и относится к рубяще-режущему и колюще-режущему холодному оружию.
Минская областная таможня начала административный процесс в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, а саблю конфисковали до решения суда.